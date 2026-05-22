Intermod: Jednom nogom u namještaju, drugom u hotelijerstvu

Vlasnici tvrtke sve karte stavljaju na turistički segment poslovanja, a trgovinu namještajem gurat će dokle ide

Uz dominaciju četiriju velikih lanaca u stranome vlasništvu (Lesnine, Ikee, Emmezete i Jyska), upotpunjenih domaćom Primom, na hrvatskome maloprodajnom tržištu namještaja sasvim je malo preostalog prostora za lokalne trgovce. Na tržištu koje na godinu okreće oko milijardu eura prihoda od prodaje većina od preostalih dvjestotinjak trgovaca namještajem ne dostiže ni milijun eura godišnje prodaje. Samo su dvije iznimke: pulska tvrtka Namještaj Mima te zadarski Intermod.

No kako je pulski trgovac u međuvremenu sve svoje salone prodao Flibi, koja upravlja brendom Emmezeta, i nastavio namještajem trgovati isključivo internetski, Intermod je praktički ostao jedini lokalni trgovac namještajem koji raspolaže lancem prodajnih salona i jedini među njima koji se, sa svojih 25,1 milijun eura lanjskih prihoda, ubraja u skupinu srednje velikih tvrtki. Podatak o njegovu prihodu, doduše, još ništa ne govori o njegovoj ulozi na tržištu namještaja zato što se ta zadarska tvrtka uz trgovinu na veliko i malo bavi hotelijerstvom. A čini se da joj posljednjih godina s turizmom ide sve bolje, s trgovinom pak nešto lošije. Koliko bolje odnosno lošije, nismo uspjeli doznati jer se Intermod nije odazvao našem upitu, no iz dostupnih nam podataka proizlazi kako njegovi vlasnici sve karte stavljaju upravo na turistički segment poslovanja, a trgovinu namještajem gurat će dokle ide.