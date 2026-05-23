Rimac vraća novac, ali NPOO dokumenti otvaraju nova pitanja

Dok Verne odustaje od europskog novca, dokumenti pokazuju kako je istraživačko-projekt posao operativna usluga gradskog prijevoza

Dok se čeka službeno razjašnjenje hoće li i koliko novca Mate Rimac vratiti državi i što točno znači odustajanje od europskog financiranja, dokumenti NPOO-a otvaraju još jedno pitanje: što je projekt robotaksija zapravo trebao isporučiti?

Naime, zanimljivo je kako se kroz revizije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti mijenjao rječnik projekta. U ranijim verzijama naglasak je bio na istraživanju, razvoju i ‘novom ekosustavu urbane mobilnosti’. U zadnjoj verziji iz studenoga 2025. projekt se, međutim, opisuje kao ‘nova usluga gradskog prijevoza’.

Ta promjena nije samo semantička. Do lipnja 2025. u dokumentima se još govorilo o potpori dijelu projekta koji se odnosi na istraživanje i razvoj, početni prototip i verifikacijske prototipove. No u reviziji iz studenoga 2025. iz NPOO okvira nestaje pokazatelj o dodjeli potpore za istraživanje i razvoj, a završni pokazatelj preimenuje se u ‘novu uslugu gradskog prijevoza s potpuno autonomnim električnim vozilima’.

Upravo je uklanjanje tog pokazatelja važno. Riječ je o pokazatelju 121, jedinom uz koji je u NPOO tablicama bio izrijekom naveden konkretan iznos potpore. U ranijim verzijama taj se pokazatelj zvao ‘Dodjela potpore za istraživanje i razvoj projekta novog ekosustava urbane mobilnosti’, a nakon revizije 2023. odnosio se na 179,5 milijuna eura.

Nije jasna financijska veza između potpore i pojedinih isporuka

Nakon što je taj pokazatelj uklonjen, u dokumentima ostaju tehnički i operativni ciljevi: 60 verifikacijskih prototipova, nova usluga gradskog prijevoza i vaučeri za osobe s invaliditetom. No iz javno dostupnih NPOO tablica nije jasno kako je nakon uklanjanja istraživačko-razvojnog pokazatelja razrađena financijska veza između potpore i pojedinih isporuka.

Slična promjena dogodila se i kod vaučera. Oni nisu nova obveza, iako su se u javnosti kasnije često spominjali kao da su uvedeni naknadno. U NPOO dokumentima od početka je bilo predviđeno 50.000 besplatnih vaučera za vožnju potpuno autonomnim vozilima osobama s invaliditetom i osobama koje imaju poteškoće u korištenju drugih oblika javnog prijevoza. No u zadnjoj verziji mijenja se način dokazivanja: umjesto izdavanja 50.000 vaučera, dovoljno je potpisivanje sporazuma s Gradom Zagrebom i pružateljem javnog prijevoza o njihovu izdavanju.

Promjene koje je kroz revizije NPOO-a doživio Rimčev projekt

Tranše iz NPOO-a državi

Pokazatelji iz NPOO-a nisu bili samo interni projektni rokovi. Oni su povezani s isplatnim obrocima Hrvatskoj. Verifikacijski prototipovi bili su vezani uz osmi obrok, nova usluga gradskog prijevoza uz deveti, a vaučeri za osobe s invaliditetom uz deseti obrok. Pokazatelj o dodjeli potpore za istraživanje i razvoj ranije je također bio vezan uz devetu tranšu ali je u reviziji iz studenoga 2025. uklonjen iz NPOO okvira, a zatim i iz ugovora.

Ako pokazatelj ‘nove usluge gradskog prijevoza’ nije ispunjen, to nije samo problem Vernea. Budući da su NPOO pokazatelji povezani s isplatama Hrvatskoj, neispunjenje može dovesti do djelomične ili potpune suspenzije plaćanja iz tog obroka.

U travnju 2026. nije donesena nova revizija NPOO-a, nego je potpisan dodatak ugovoru s Rimcem. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tada je objavilo da se rok provedbe produljuje s 31. ožujka na 31. kolovoza 2026., da se pokazatelji usklađuju s revizijom NPOO-a iz studenoga 2025. i da se iz ugovora uklanja pokazatelj o dodjeli potpore za istraživanje i razvoj. Istodobno je Ministarstvo naglasilo da ugovorom definirani rezultat projekta - potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije ostaje nepromijenjen.

Promjene bez objašnjenja

Promjena rječnika važna je i zbog kasnijeg aranžmana Vernea s Uberom i Pony.ai-jem. Ako je zadnja verzija NPOO-a kao završni pokazatelj tražila ‘novu uslugu gradskog prijevoza’, otvara se pitanje je li se komercijalna kombinacija s Uberom i Pony.ai-jem mogla uklopiti u taj operativni cilj. Verne je, doduše, u javnim odgovorima tvrdio da ta faza nije dio europskog projekta, nego odvojeni, privatno financirani aranžman.

Sve te promjene bile su zapisane u dokumentima, ali nisu bile jasno objašnjene javnosti. Možda je sada napokon vrijeme za to.