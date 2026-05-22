Rimac vraća europski novac. Je li se kupovalo vrijeme?

Ako se Verne u siječnju odrekao javne potpore, zašto su institucije u ožujku i travnju projekt i dalje komunicirale kao aktivnu NPOO mjeru?

Projekt robotaksija Mate Rimca nikada nije patio od manjka velikih najava, nego od manjka jasnih odgovora. Od odobrenih 179,5 milijuna eura javne potpore, preko predstavljanja na kojem se vozilo nije pomaknulo, do produljenja rokova u zadnji trenutak, gotovo svaka nova faza otvarala je novo pitanje i sumnju. Najnovije je možda i najvažnije: ako se Mate Rimac, kako piše Jutarnji list, još u siječnju odrekao europskog novca, zašto su država, Grad Zagreb i Verne još mjesecima projekt komunicirali kao aktivnu NPOO mjeru?

Naime, Jutarnji list je danas objavio da se Rimac još u siječnju ove godine odrekao europskog novca te obavijestio Vladu da se, u dogovoru s partnerima, odriče državne potpore i da će projekt financirati vlastitim sredstvima. Istodobno se navodi da je Verne, odnosno bivši Project 3 Mobility, dosad povukao oko 89 milijuna eura, od čega je oko osam milijuna utrošeno na prototipove, suradnju s FER-om i FSB-om te međunarodnim institucijama, pa bi, valjda, budući da iz teksta nije posve jasno, trebao državi vratiti 81 milijun eura.

Kronologija ne štima

No upravo se tu otvara problem kronologije. Grad Zagreb je 25. ožujka Lideru odgovorio da su Grad Zagreb i Project 3 Mobility u redovitoj komunikaciji oko uspostave modela vaučera za autonomnu mobilnost osobama smanjene pokretljivosti, što je povezano s jednim od završnih pokazatelja projekta u okviru NPOO-a. Naveli su da je održan radni sastanak i prezentacija vozila, a da je prijedlog sporazuma zaprimljen tijekom ožujka.

Slično je tjedan dana prije, 17. ožujka, odgovorilo i Ministarstvo financija. U njihovu odgovoru je navedeno da potpisivanje sporazuma između Grada Zagreba, ZET-a i tvrtke Project 3 Mobility oko vaučera kao i lansiranje nove usluge, predstavljaju dva završna pokazatelja u okviru NPOO-a te da je njihovo ispunjenje predviđeno najkasnije do 31. kolovoza 2026, priznavši tako da je rok s 31. ožujka pomaknut pet mjeseci. Ni Rimčev Verne u ožujku nije komunicirao izlazak iz javnog financiranja. Tvrtka je Lideru odgovorila da je usklađivanje sporazuma s Gradom Zagrebom i ZET-om vezano za davanje vaučera za autonomnu mobilnost u Zagrebu u tijeku te da se potpisivanje očekuje uskoro. Naveli su i da im je fokus na pokretanju usluge autonomne mobilnosti.

Ugovor produžen u travnju, Rimac odustao u siječnju?

Zatim je 8. travnja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo da su SAFU i Project 3 Mobility potpisali dodatak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ministarstvo je navelo da je 18. ožujka zaprimilo zahtjev za izmjenu ugovora, da ga je ocijenilo opravdanim i da se provedba projekta produljuje s 31. ožujka na 31. kolovoza 2026. U istoj objavi naglašeno je da rezultat projekta, potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije, ostaje nepromijenjen.

Zato sada nije sporno samo koliko se točno novca vraća, nego i što su institucije znale i kada su to znale. Ako je Vlada već u siječnju bila obaviještena da Verne odustaje od državne potpore, zašto su u ožujku Ministarstvo financija, Grad Zagreb i Verne govorili o sporazumu, vaučerima, završnim pokazateljima i lansiranju usluge u okviru NPOO-a? I zašto je u travnju potpisan dodatak ugovora kojim se projekt produljuje do kraja kolovoza, ako je odluka o izlasku iz javnog financiranja već bila donesena?

Neodgovorena pitanja

To su samo neka od neodgovorenih pitanja vezanih za projekt robotaksija oko kojeg se godinama gomilala skepsa. Dodatnu skepsu hranile su i javne prezentacije. Na predstavljanju u Kerestincu u lipnju 2024. vozilo se nije pomaknulo nakon pokušaja poziva putem aplikacije, a krajem prošle godine Rimac je objavio video s više od 60 parkiranih prototipova, bez jasnog odgovora u kojoj su fazi u pogledu autonomne vožnje.

U cijelu priču sada se uvodi i objašnjenje da su odustajanje od javnog novca od Rimca 'najvjerojatnije tražili strani investitori'.

Zato najnoviji obrat nije samo pitanje vraća li Verne 81 ili 89,7 milijuna eura. Ključno je pitanje zašto su institucije još u ožujku i travnju projekt predstavljale kao aktivnu NPOO mjeru ako je Vlada već u siječnju bila obaviještena da se model financiranja bitno mijenja. Javnost zaslužuje jednostavan odgovor: tko je to znao, kada je znao i je li se izjavama u javnosti samo kupovalo vrijeme?