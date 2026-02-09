Ministar Piletić odlazi, zamijenit će ga Alen Ružić

Na sastanku Predsjedništva HDZ-a rečeno je da Piletić odlazi s funkcije ministra rada. Navodno je razlog presuda Upravnog suda vezano za pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade, objavio je Jutarnji list, a zamijenit će ga Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka. Rečeno je to, kako se navodi, na sastanku Predsjedništva HDZ-a.

Tako Piletić odlazi iz Ministarstva nakon nepune četiri godine kada je krajem travnja 2022. naslijedio Josipa Aladrovića. Navodno odlazi zbog nedavne odluke Upravnog suda vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka. Naime, Sud je odlučio da nasljednici preminulih imaju pravo tražiti inkluzivni dodatak, na što se Piletićevo ministarstvo, suprotno očekivanjima, žalilo.

Problem je eskalirao zadnjih mjeseci jer Ministarstvo nije ispoštivalo zakonske rokove za odlučivanje o pravu na inkluzivni dodatak, koji je uveden s ciljem objedinjavanja i povećanja socijalnih naknada za osobe s invaliditetom i teškim bolestima. Tako je više desetaka tisuća zahtjeva i dalje neriješeno, a više od 15 tisuća postupaka je obustavljeno jer su podnositelji u međuvremenu preminuli. Nasljednici su pak smatrali da imaju pravo na retroaktivnu isplatu kao naslijeđe (ukoliko bi zahtjev bio pozitivno riješen) sve do trenutka dok je podnositelj bio živ.

Mandat Marina Piletića obilježile su brojne kritike oporbe, sindikata i udruga korisnika socijalnih prava. Osim provedbe Zakona o inkluzivnom dodatku, spornim se pokazao i Zakon o osobnoj asistenciji, čije je pojedine odredbe Ustavni sud ukinuo kao neustavne.

Novi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, ukoliko bude potvrđen u Hrvatskom saboru, je liječnik i sveučilišni profesor s dugogodišnjim iskustvom u medicini i upravljanju zdravstvenim sustavom. Profesionalnu karijeru gradio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, gdje danas obnaša dužnost ravnatelja.

Tijekom karijere bio je pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Thalassotherapia Opatija, a obnašao je i dužnost pročelnika Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca u KBC-u Rijeka.

Na lokalnim izborima 2025. godine bio je HDZ-ov kandidat za župana Primorsko-goranske županije, no nije osvojio mandat.