Nikad više milijunaša: 10 posto u Hrvatskoj drži pola imovine

Uz rekordno bogatstvo u svijetu i Hrvatskoj, razvija se cijeli ekosustav usluga za HNWI klijente, od investicijskih savjeta do pravnih i concierge usluga

Bolje živjeti sto godina kao bogataš nego tjedan dana kao siromah – glasoviti je Grunfov citat iz legendarnog stripa 'Alan Ford'. Zbog rapidnoga povećanja svjetskoga bogatstva, posebno u posljednjih nekoliko godina, ta izreka primjenjuje se na sve više ljudi koji žive lagodnim životom.

Prema zadnjemu dostupnom izvješću 'Global Wealth Report', onom iz 2024., koje je objavila švicarska banka UBS na uzorku od 56 država, globalno je bogatstvo 2023. vrijedilo 450 bilijuna dolara, odnosno poraslo je za 4,2 posto. Dakle, oporavilo se od smanjenja 2022. izazvanoga padom cijena vrijednosnih papira. Ukupno je svjetsko bogatstvo UBS ​procijenio na 508 bilijuna dolara.