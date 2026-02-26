Fondovi privatnog duga: Lekcija o likvidnosti i iluziji sigurnosti

Investitori preispituju koliko su portfelji privatnog duga otporni na masovne zahtjeve za povlačenjem kapitala

Pišu: Goran Dubček i Marin Onorato, Mathematica Capital Partners

Analitičari i sudionici tržišta kapitala već nekoliko godina govore o ogromnim portfeljima fondova privatnih kredita koji su nastali kao posljedica viših kamatnih stopa u kojima su fondovi generirali prinose od preko 10 posto. U zadnjih nekoliko tjedana dogodila se serija događaja koja je potresla taj sektor te je pad vrijednosti velikih fondova poput Blue Owla, Apolla i Blackstonea posljedica strukturne slabosti sustava koji je dugo obećavao najbolje od oba svijeta: visoke prinose uz nisku volatilnost.