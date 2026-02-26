Financije

Fondovi privatnog duga: Lekcija o likvidnosti i iluziji sigurnosti

26. veljače 2026.
Chatbot conversation Ai Artificial Intelligence technology online customer service.Digital chatbot, robot application, OpenAI generate. financial investment stock market.Virtual assistant on internet.umjetna inteligencija, ulaganje, ulaganja, investicija, investicije, biznis, rast, ai
foto Shutterstock
Lider

Investitori preispituju koliko su portfelji privatnog duga otporni na masovne zahtjeve za povlačenjem kapitala

Pišu: Goran Dubček i Marin Onorato, Mathematica Capital Partners

Analitičari i sudionici tržišta kapitala već nekoliko godina govore o ogromnim portfeljima fondova privatnih kredita koji su nastali kao posljedica viših kamatnih stopa u kojima su fondovi generirali prinose od preko 10 posto. U zadnjih nekoliko tjedana dogodila se serija događaja koja je potresla taj sektor te je pad vrijednosti velikih fondova poput Blue Owla, Apolla i Blackstonea posljedica strukturne slabosti sustava koji je dugo obećavao najbolje od oba svijeta: visoke prinose uz nisku volatilnost.

