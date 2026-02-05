Nikolina Dizdar Čehulić: Nema kupovanja mira u globalnoj kompaniji

Naš odnos s vlasnikom ne temelji se na jednom hitu - Pliva se u Tevinoj mreži vrednuje po rezultatima, a ne emocijama

Pliva je prošlu godinu završila kao apsolutni lider i najveći hrvatski izvoznik u SAD, zemlju u kojoj europskim kompanijama nikad nije bilo izazovnije poslovati. 'Preko bare' odlazi 30 posto ukupne proizvodnje iz Hrvatske, a najveća i najstarija hrvatska farmaceutska kompanija čak 80 posto svojih prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima, što jasno pokazuje da se iz Hrvatske može voditi poslovanje kompatibilno s globalnim standardima. Međutim, put do današnje Plive bio je dinamičan i obilježen strateškim promjenama vlasništva koje su oblikovale percepciju javnosti o kompaniji nakon što je 2006. godine Pliva postala dio američkog Barra, kompanije koja je u prosincu 2008. završila u vlasništvu izraelske Teve, a taj se prijelaz odnosio i na Plivu kao članicu Grupe. Takav razvoj potaknuo je različite priče o identitetu i smjeru kompanije, od perspektive globalne integracije do pitanja lokalne strateške autonomije, o čemu smo i razgovarali s Nikolinom Dizdar Čehulić, predsjednicom Uprave Plive, koja je tu funkciju preuzela prošlog svibnja. No prva su pitanja ipak bila posvećena poslovanju u SAD-u.

Kako je danas poslovati s SAD-om?

– Američko tržište za nas nije nova priča. Ondje smo prisutni još od 60-ih, od prvog odobrenja FDA-e, što je u ono vrijeme bio gotovo nezamisliv iskorak za kompaniju iz ovog dijela Europe. Hrvatsko tržište je malo i to je realnost za sve farmaceutske proizvođače. Upravo izvoz omogućuje ulaganja u tehnologiju, ljude i kapacitete u Hrvatskoj. Ako ste konkurentni globalno, onda ste relevantni i doma. Obrnuto, nažalost, ne vrijedi.