Jabil: Najavili otvaranje 1500 radnih mjesta, za sada ima tek 92

Tvrtka je još u fazi ulaganja i pokretanja poslovanja zbog čega ni rezultati ne mogu biti usporedivi s drugima

Tvrtka Jabil Croatia u 2025. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 11,13 milijuna eura te posluje s gubitkom od 16,45 milijuna eura koji je 109,54 posto veći nego u 2024. Gubitak je velik, ali je očekivan u fazi validacije proizvodnje.

Ukupna aktiva porasla je s 37,0 milijuna eura na 69,6 milijuna eura, dok materijalna imovina iznosi 55,8 milijuna eura. To pokazuje da je Jabil Croatia u Hrvatsku već prebacio ili nabavio značajnu proizvodnu imovinu, opremu i infrastrukturu. Također, rastao im je broj zaposlenika pa ova multinacionalna korporacija koja je prije dvije godine svoj ured otvorila u Osijeku sada broji ukupno 92 zaposlenika dok ih je u 2024. bilo svega 38.

Iako se broj zaposlenika i više nego udvostručio daleko je to od brojke od 1500 koju su najavljivali prilikom dolaska u Hrvatsku. Naime, kada je u ljeto 2023. Jabil najavio da planira investiciju u novi proizvodni pogon u Osijeku govorilo se o njoj kao o obećavajućoj ogromnoj investiciji koja će zaposlit 1500 zaposlenika. Iako nisu dali vremenski rok kada bi mogli zaposliti toliki broj ljudi, brojke im do sada ne idu u korist, barem što se zapošljavanja tiče.

No što uopće Jabil sada radi? Tvrtka je prošle godine sklopila okvirni leasing ugovor s UniCredit Leasingom u ukupnom iznosu od 50 milijuna eura. Financiranje pokriva 85 posto bruto nabavne vrijednosti, uz kamatu 1,5 do 1,75 postotnih bodova iznad tromjesečnog EURIBOR-a, radi nabave strojeva i opreme za projekt kupca iz zdravstvenog sektora za kojeg će tvrtka započeti s proizvodnjom u lipnju 2026. godine. Također, očekuje se da će se najveći dio kapitalnih ulaganja realizirati tijekom poslovne 2026. godine

Taj projekt slaže se s Jabilovim najavama o suradnji sa zdravstvenim sektorom, no zanimljivo je da se najavljivala proizvodnja za klijente iz automobilske industrije, a prije svega četiri mjeseca Grupa Jabil donijela je odluku da će prebaciti 'operacije povezane s kupcem iz automobilske industrije' u drugi pogon radi 'ostvarivanja značajnih sinergijskih učinaka'. Time se Jabil Croatia može više usmjeriti na zdravstvenu industriju te optimizirati poslovne aktivnosti.

Za komentar o poslovanju kontaktirali smo samu kompaniju, no od Jabila ni traga ni glasa. Zato smo isto upitali financijskog stručnjaka Marija Kurtovića koji nam je rekao da je teško komentirati kvalitetu njihova poslovanja iz razloga što je prema dostupnim izvješćima Jabil još uvijek u fazi testne proizvodnje.

– Trenutno su u fazi validacije proizvodnje i proizvodnih procesa te taj proces u industrijama koje Jabil servisira može trajati i nekoliko godina. Za gubitak od 16,4 milijuna eura se navodi da je bio predviđen planovima ulaganja. Pokriće gubitaka se provodi vlasničkim pozajmicama. Na kraju, u izvješćima se navodi i da se početak serijske proizvodnje za poznate kupce očekuje u prvoj polovici kalendarske 2027. godine – objasnio je kratko Kurtović.

Teško je, dakle, iz svega izvući velike zaključke osim da je kompanija očito još u fazi ulaganja i pokretanja poslovanja, zbog čega ni rezultati ne mogu biti usporedivi s tvrtkama koja već posluju punim kapacitetima.

Kada će doći do zapošljavanja 1500 ljudi u Jabilu još se ne zna, ali pozitivno je da im broj zaposlenika iz godine u godinu raste iako ne tempom koji se možda očekivao. Svakako je zanimljivo da je Grad Osijek prilikom dolaska Jabila obećao razne potpore ovoj kompaniji koja bi trebala, ako se ispuni sve što je najavljeno, postati najveći poslodavac u Slavoniji. Zato smo kontaktirali i gradsku upravu s upitom što su se sve obvezali isporučiti Jabilu, no odgovor nismo dobili.

Podsjetimo, u listopadu 2024. tvrtka je otvorila svoj proizvodni pogon u Osijeku. Pogon se, između ostaloga, može pohvaliti proizvodnim postrojenjem površine 22.296 četvornih metara, a opremljen je najnovijom opremom za tehnologiju površinske ugradnje i automatiziranu montažu, te solarnom elektranom ukupne snage 4,8 MW.