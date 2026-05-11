Ako je bitcoin dosegao dno, kada će postići novi vrhunac?

Povratak bitcoina na rekordne razine ovisi hoće li potražnja za ETF-ovima moći apsorbirati ponudu dok se ključne zone podrške drže

S obzirom na to da bitcoin trguje blizu 82.000 dolara, povratak iznad 100.000 dolara ovisi o tome hoće li kupci ETF-ova nastaviti apsorbirati prodaju dok makro pritisak ostaje obuzdani.

To je praktični odgovor na dva pitanja koja će oblikovati ostatak 2026. Kada bitcoin može dosegnuti novi rekord i je li dno tržišta već dosegnuto?

Bitcoin se vratio u donji raspon od 80.000 dolara i ponovno testira mogu li kupci tamo izgraditi podršku. Ipak, prema trenutnim cijenama, bitcoin je i dalje preko 30 posto ispod svog rekorda od 126.198 dolara od 6. listopada 2025. Bitcoinu je potreban porast od oko 54 posto da bi postavio novi rekord.

ETF-ovi ponovno privlače stotine milijuna dolara dnevno, ali stari maksimum i dalje se mora tretirati kao zona ponude koju treba očistiti, a ne kao razina cijene koja se automatski doseže. Najjasnija pretpostavka je uvjetna. Bitcoin može vjerojatno dosegnuti novi rekord krajem trećeg ili četvrtog kvartala 2026. ako prvo pretvori zonu od 82.000 do 83.000 dolara u podršku, prijeđe 90.000 dolara, a zatim povrati 100.000 dolara dok priljevi ETF-ova ostanu pozitivni.

Dno, u međuvremenu, treba tretirati kao proces, a ne kao datum. Prva zona podrške za taj proces je od 65.000 do 70.000 dolara. Ako to ne uspije, pad do nižih razina ostaje aktivan.

Raspon od 80.000 dolara je prva zona

Bitcoin se vratio iznad psihološke granice od 80.000 dolara, ali kretanje ostaje unutar velikog raspona ponude koju su stvorili kupci koji su ušli bliže vrhuncu 2025. godine.

Potražnja za ETF-ovima je razlog zašto je scenarij rasta i dalje aktivan. Tablica toka američkih spot bitcoin ETF-ova tvrtke Farside Investors pokazala je neto priljev od 629 milijuna dolara 1. svibnja, 532 milijuna dolara 4. svibnja i 467 milijuna dolara 5. svibnja.

Ti tokovi su pokazatelj potražnje koji može pomoći u apsorpciji ostvarivanja profita od strane starijih vlasnika i nedavnih kupaca koji žele izaći blizu točke rentabilnosti.

Isti kanal toka također objašnjava zašto je ovaj ciklus teže usporediti s prethodnim godinama nakon halvinga. Tržište ETF-ova stvorilo je reguliranu pristupnu točku za spot izloženost.

BlackRockov iShares Bitcoin Trust ostaje dubok i likvidan omotač, pokazujući da potražnja za ETF-ovima nije samo apstrakcija na ekranu za trgovanje.

Ipak, potražnja za ETF-ovima može se brzo smanjiti kada se poveća makro pritisak ili kada vlasnici prodaju brže nego što stigne novi kapital. Zato je 82.000-83.000 dolara prva granica.

Održavanje te razine pridonijelo bi 90.000 dolara u sljedećem testu. Strana ponude je faktor koji sprečava da cjenovni grafikon bude u uzlaznoj putanju. Glassnodeov rad s početka travnja opisao je opće troškove ponude od 80.000 do 126.000 dolara i otprilike 8,4 milijuna bitcoin držanih s gubitkom.

Svaki korak više kroz taj raspon može potaknuti prodaju od strane vlasnika koji su kupili bliže vrhu, tako da rast mora dokazati da je nova potražnja jača od izlazne likvidnosti.

Prozivanje dna tržišta zahtijeva više poniznosti

Podaci na blockchainu ne podržavaju pouzdanu izjavu o dnu. Glassnodeovo izvješće s kraja travnja navodi da je bitcoin ostao ograničen prosječnom vrijednošću stvarnog tržišta i kratkoročnim troškovima držanja, dok se podrška grupirala oko 65.000-70.000 dolara.

Ta zona podrške definira prvo ozbiljno ponovno testiranje ako oporavak iznad 80.000 dolara ne uspije. Rast u stari raspon stoga može potaknuti prodaju od strane investitora koji su kupili po višim cijenama i žele izaći.

Bolji odgovor je da bitcoin možda gradi strukturu dna, ali to još nije dokazao. Područje od 65.000 do 70.000 dolara prva je razina koju treba pratiti ako trenutni oporavak od 80.000 dolara ne uspije.

Uspješno ponovno testiranje, nakon čega slijedi obnovljeni priljev ETF-ova i ublažavanje spot prodaje, ojačalo bi slučaj da se formiralo taktičko dno.

Ako se ta zona probije, profil rizika se mijenja. Ranija analiza dna bitcoina držala je niže zone u igri, dok je zasebni model ciklusa predviđao ozbiljniji minimum krajem 2026. blizu 35.000 dolara ako se stari obrazac nakon halvinga ponovno potvrdi.

Dno ciklusa nije potvrđeno osim ako tržište ne može apsorbirati dodatnu ponudu i zadržati višu podršku kroz još jedan makro šok. Ta razlika također oblikuje tajming. Dno potvrđeno podrškom i potražnjom za ETF-ovima dalo bi bitcoinu više prostora za rast krajem 2026. godine.

Neuspješno ponovno testiranje gurnulo bi tržište natrag prema očuvanju kapitala, odgođenim cjenovnim ciljevima i starijim modelima ciklusa koji predviđaju da će konačna najniža točka doći bliže kraju godine.

Novi vrhunac ovisi o likvidnosti

Pitanje o novim najvišim cijenama lakše je postaviti kada se ciljne cijene odvoje od okidača. Bitcoin može dosegnuti rekord bez da svaka makro varijabla postane povoljna, pod uvjetom da uvjeti likvidnosti prestanu djelovati protiv apetita za rizikom, a potražnja za ETF-ovima nastavi apsorbirati spot ponudu.

U izjavi Federalnih rezervi od 29. travnja zadržan je ciljani raspon referentnih kamatnih stopa na 3,50 do 3,75 posto, uz napomenu da je inflacija povišena dijelom zbog viših globalnih cijena energije i neizvjesnosti na Bliskom istoku.

Takva pozadina daje rizičnoj imovini manje prostora za nesmetan rast. To također objašnjava zašto je Michael Novogratz iz Galaxy Digitala krajem travnja rekao Bloombergu da će bitcoinu biti teško vratiti 100.000 dolara bez popuštanja središnje banke.

Rekord u 2026. godini i dalje je moguć u takvim okolnostima, ali teret dokazivanja leži na strukturi tržišta. Bitcoin se mora održati u rasponu od 80.000 dolara i održati priljev ETF-ova dovoljno stabilnim da apsorbira ostvarivanje profita.

Prognoze i pozicioniranje se razlikuju

Bitwiseova perspektiva za 2026. ide dalje po pitanju strukture, tvrdeći da bitcoin može prekinuti četverogodišnji ciklus i postaviti nove povijesne maksimume jer potražnja za ETF-ovima premašuje novu ponudu.

Predviđanja cijena na tržištu su manje entuzijastična. CoinGeckova stranica s predviđanjima tržišta pokazuje 48,5 posto vjerojatnosti da bitcoin dosegne 100.000 dolara do kraja godine i 20,5 posto da će dosegnuti 120.000 dolara.