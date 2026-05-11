Fluktuacija radnika: Svi bi mijenjali posao, ali malo ih to zaista učini

Premda istraživanja upućuju na to da izrazito mnogo zaposlenih u Hrvatskoj razmišlja o promjeni radnog mjesta, manje ih od petine to i napravi

Čak 88 posto Hrvata aktivno razmišlja o promjeni karijere, svaka deseta osoba već je u aktivnom procesu traženja novoga posla, a samo četiri posto uopće ne razmišlja o promjeni radnog mjesta. Te podatke pokazuju rezultati istraživanja tvrtke Alma Career Croatia provedenoga na 1300 ispitanika. Međutim, misliti i to učiniti nije isto, zato smo se zapitali: 'Koliko Hrvata uistinu mijenja poslove?'

Iz Alma Careera tvrde da je razmišljati o promjeni posla potpuno normalno jer svi smo barem jedanput, osobito nakon lošega dana na poslu, svađe s kolegom ili zahtjeva da se zadržimo u uredu i poslije radnoga vremena, pomislili: 'Možda je vrijeme za nešto novo.'

– No između razmišljanja i stvarne promjene ipak postoji razlika. I dalek put koji treba prijeći. Promijeniti posao znači izići iz poznatoga i napraviti korak u nepoznato, što nije uvijek lako. Zato u praksi podaci izgledaju drukčije: na razini Europe, iako je riječ o procjenama, između osam i petnaest posto zaposlenih na godinu napravi taj korak i prijeđe k novom poslodavcu bez stanke između poslova – navode iz Alma Careera, dodajući da je u Hrvatskoj taj udio nešto niži i uvelike ovisi o tome koliko prilika postoji na tržištu.

Drugim riječima, česta je želja za promjenom, ali odluka ipak dolazi tek kad se poklope pravi uvjeti i malo hrabrosti.

Sigurnost i stabilnost

Iz Alma Careera također navode da se danas, u odnosu na prije pet ili deset godina, navike polako mijenjaju, ali te promjene ne dolaze preko doći. Ljudi su, dodaju, danas otvoreniji prema promjenama nego prije, no velik dio njih i dalje traži sigurnost i stabilnost.