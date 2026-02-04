Porez se ukida svima, osim umirovljenicima iz Njemačke

I nakon ukidanja poreza Njemačka će zadržati pravo oporezivanja državnih mirovina, neovisno o prebivalištu umirovljenika.

Prema najavama koje su posljednjih mjeseci dolazile iz Vlade, Hrvatska bi od sljedeće godine trebala ukinuti porez na mirovine svojih građana, uključujući i one koji su mirovinu ostvarili radom u inozemstvu. Riječ je o važnoj financijskoj promjeni za velik dio umirovljenika, no od njezinih pozitivnih učinaka bit će izuzeti oni koji su svoje mirovine u Njemačkoj ostvarili kroz državni mirovinski sustav. Dakle, najveći broj naših ‘gasterbajtera’, koji su 2023. iz Njemačke u Hrvatsku primili čak 443 milijuna eura mirovina, i dalje će plaćati porez. Prema statistikama, riječ je o 84.393 korisnika.