Dvostruko oporezivanje
Porez se ukida svima, osim umirovljenicima iz Njemačke
4. veljače 2026.
I nakon ukidanja poreza Njemačka će zadržati pravo oporezivanja državnih mirovina, neovisno o prebivalištu umirovljenika.
Prema najavama koje su posljednjih mjeseci dolazile iz Vlade, Hrvatska bi od sljedeće godine trebala ukinuti porez na mirovine svojih građana, uključujući i one koji su mirovinu ostvarili radom u inozemstvu. Riječ je o važnoj financijskoj promjeni za velik dio umirovljenika, no od njezinih pozitivnih učinaka bit će izuzeti oni koji su svoje mirovine u Njemačkoj ostvarili kroz državni mirovinski sustav. Dakle, najveći broj naših ‘gasterbajtera’, koji su 2023. iz Njemačke u Hrvatsku primili čak 443 milijuna eura mirovina, i dalje će plaćati porez. Prema statistikama, riječ je o 84.393 korisnika.
