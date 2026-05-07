Šef HERA-e: Cijena priključenja je kompromis, razbijamo začarani krug

Operatori su tražili da investitori plaćaju 80 posto troškova razvoja, dok su investitori u OIE zahtijevali potpuno oslobođenje od naknada

Dok se ostatak Europe utrkivao u gradnji vjetroparkova, solarnih elektrana i baterijskih sustava, mnogi hrvatski projekti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na čekanju su od 2022. Bilo je nejasno koliko stoji pristup mreži jer se jedinična naknada za priključenje na elektroenergetski sustav nije donosila od ljeta te godine.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) tu je naknadu napokon donijela prošloga tjedna i postavila je na 19 eura po kilovatu za prijenosni sustav uz trošak stvaranja tehničkih uvjeta koji u ovome trenutku još ne uključuje investicije u razvoj mreže.

Neka pitanja, međutim, još su otvorena: Zašto se ovoliko čekalo s donošenjem naknade? Je li dovoljna da se nastavi razvoj mnogih projekata na čekanju? Jesu li domaći projekti obnovljivih izvora sada konkurentni? O svemu tome razgovarali smo s predsjednikom Upravnog vijeća HERA-e Nikolom Višticom.