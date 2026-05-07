Cemex Hrvatska potvrdio status poslodavca koji prati visoke HR standarde

Cemex Hrvatska potvrdio je status nositelja prestižnog Employer Partner certifikata, koji dodjeljuje SELECTIO Grupa, vodeća HR konzultantska grupacija u regiji.

Employer Partner certifikat dodjeljuje se organizacijama koje kroz neovisnu stručnu evaluaciju dokažu da upravljaju ljudskim potencijalima na razini koja parira najboljim svjetskim praksama.

HR sustav koji prati zaposlenika od prvog do posljednjeg dana

Employer Partner evaluacija prati cjelokupni ciklus zaposlenika: od privlačenja i odabira kandidata, uvođenja u posao i razvoja kompetencija, sve do angažmana, napredovanja i odlaska iz organizacije. Cemex Hrvatska pokazao je izvrsnost u svim ključnim područjima tog ciklusa. Posebno se ističe cjelokupno područje privlačenja i zapošljavanja, u kojemu je kompanija ostvarila maksimalni mogući rezultat, što potvrđuje da su procesi regrutacije, selekcije, employer brandinga i zaposleničkog iskustva izgrađeni s jednakom razinom pažnje i sustavnosti.

U području uvođenja i razvoja zaposlenika, Cemex Hrvatska primjenjuje strukturirani program uvođenja s kolegom (Buddy Onboarding Program) koji novim zaposlenicima osigurava podršku od prvog dana, a liderske kompetencije procjenjuju se kroz 360° procjenu.

Organizacija ulaže u širok portfelj edukacija, uključujući Cemexove interne akademije u sklopu Sveučilišta Cemex (Procurement Academy, program Digital Forward Essentials i sl.), a poseban naglasak stavlja na edukacije iz područja zdravlja i sigurnosti usmjerene na jačanje kulture zajedničke odgovornosti, prevenciju ozljeda i primjenu sigurnosnih ponašanja na radnom mjestu i izvan njega (Zero4Life Together).

Istovremeno, Cemex Hrvatska razvija snažnu mrežu internih trenera i mentora s formaliziranim sustavom konkretnog nagrađivanja njihovog doprinosa.

Transparentnost sustava nagrađivanja posebno se ističe kroz individualne izvještaje o ukupnim godišnjim primanjima (Total Reward izjave) koje svakom zaposleniku pružaju jasan uvid u ukupnu vrijednost organizacijske investicije u njega. Briga o dobrobiti zaposlenika provodi se kroz zdravstvene inicijative, prevenciju izgaranja i programe ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

- Cemex Hrvatska sustavno iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu HR procesa, što je posebno izazovno ostvariti u regiji sa svojim lokalnim specifičnostima tržišta rada. Vrlo visoke rezultate Cemex Hrvatska ostvaruje u koracima selekcijskog procesa koji osiguravaju kvalitetno iskustvo kandidata, a nastavljaju se izvrsnim iskustvom zaposlenika pri uvođenju u posao, gdje je svakom zaposleniku omogućeno mentorstvo. Zaposlenicima je omogućen iznadprosječan broj materijalnih i nematerijalnih benefita, a tvrtka posebnu pažnju stavlja na brigu o tjelesnom, mentalnom i financijskom zdravlju zaposlenika - izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR savjetovanje iz SELECTIO Grupe.

- U vremenu u kojem se očekivanja i potrebe naših zaposlenika brzo mijenjaju, a organizacijski i poslovni prioriteti otvaraju nove izazove, certifikat Employer Partner služi nam kao važan orijentir. Pomaže nam usmjeriti aktivnosti te istovremeno potvrđuje našu predanost kontinuiranom unapređenju praksi upravljanja ljudskim resursima - rekla je Mirela Kotarac, članica Uprave i direktorica ljudskih resursa Cemexa Hrvatska.

Employer Partner certifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa u okviru projekta koji već dvadeset godina transformira HR prakse na sedam tržišta. Evaluacijska metodologija, razvijena uz doprinos više od pedeset HR profesionalaca, jedina je u regiji koja istovremeno uzima u obzir perspektivu poslodavca i perspektivu zaposlenika.

