Kakva je veza knjižara Morpurga s košarkašima Žorićem i Simonom

Na splitskoj Pjaci s kultnom knjižarom bivši košarkaši Žorić i Simon otvorili su hotel kojim upravlja tvrtka Knjižara Morpurgo 1860

Kulturni i javni djelatnik, izdavač, političar, bankar, industrijalac i židovski aktivist Vid Morpurgo rođen je u Splitu 7. svibnja 1838. godine.

Njegovi preci doselili su se u Split u 18. stoljeću iz Maribora, odakle potječe i prezime (Marburg). Članovi obitelji kroz nekoliko generacija usko su vezani uz politički, kulturni i gospodarski razvitak Splita, a najznačajniji predstavnik upravo je Vid Morpurgo.

Prvi proizvođač brandija Stock

Morpurgo je bio suosnivač Prve pučke dalmatinske banke, pokrenuo je prvu parnu tvornicu opeka u Dujmovači 1875. i bio njezin najveći dioničar, ali tvornica nije dugo radila. Postao je poznatiji u zemlji, a još više u inozemstvu, po proizvodima njegove tvornice likera i skladištu vina. Prva dalmatinska parna destilerija V. Morpurgo (Prima destileria dalmata a vapore V. Morpurgo) osnovana je 1887. u obiteljskoj kući na Dobrome, a bila je najveća destilerija u Dalmaciji. Proizvodila je vino, rakiju, žestoka pića, likere i sokove. Svoje proizvode izvozila je u sve europske zemlje, pa i u Ameriku, i osvajala je priznanja na najvećim specijaliziranim izložbama u Parizu, Londonu, Berlinu, Pragu, Beču… Morpurgo se 1905. udružio s Emilom Stockom u tvrtku 'Morpurgo, Stock e Comp.' Ta je destilerija prva počela proizvoditi brendi Stock.

Industrijalac, političar, ali najviše knjižar

Vid Morpurgo bio je predsjednik splitske Trgovačke komore, te istaknuti pristaša Narodne stranke, gradski vijećnik i član gradske uprave. Ipak, u kolektivnoj memoriji grada zapamćen je po knjižari Morpurgo.

Knjižarsku djelatnost počeo je već u 14. godini, kada je njegov otac 1852. godine sa splitskim posjednikom Petrom Savom otvorio skladište knjiga za filijalu firme Borroni i Scotti iz Milana. Knjižaru „Libreria Savo“ vodio je mladi Vid. Odmah se povezao s raznim izdavačima i sklopio ugovore s više knjižara i nakladnika u Italiji. Savo je 1860. prodao dozvolu za vođenje knjižare Isaku Coenu i tada je Vid dobio dozvolu da sam može voditi knjižaru, koja je 1860. i 1861. radila pod nazivom „Libreria Morpurgo succ. a Savo“, a zatim samo „Libreria Morpurgo“.

Izdavao hrvatski dnevnik Narodni list

Na ulazu u knjižaru bila je uzidana ploča s renesansnim natpisom NOSCE TE IPSUM (Upoznaj samoga sebe), a s druge strane RESPICE FINEM (Pazi na svršetak). U knjižari su se sastajali prvi narodnjaci među kojima se isticao Vid kao jedna od najznačajnijih ličnosti narodnog pokreta u Dalmaciji 1862. – 1882. godine. Bio je i izdavač. Prema istraživanju Tatjane Kovač, začetnik je hrvatskog dnevnika „Narodni list“, jedini profesionalni izdavač u Splitu u 19. stoljeću i jedan od značajnijih u prvoj polovini 20. stoljeća.

Fašisti palili Morpurgove knjige

Poslije Vidove smrti 1911. knjižaru je nastavio voditi njegov nećak Eugen. Zbog antifašističkih djela koja je nabavljao fašisti su u dva navrata provalili u knjižaru te pokrali i spalili velik broj knjiga. Eugen je uhićen i strijeljan, a mnogi članovi obitelji morali su napustiti Split.

Knjižara je zatvorena 1943., a nakon rata je konfiscirana, i radi pod imenom splitskog pjesnika Luke Botića do 1999., kad se vraća originalni naziv. Knjižara je radila u sastavu Algoritma sve do stečaja 2017. Danas je tu prodajno mjesto Tiska.

Hotel kojim upravlja Knjižara

Na Pjaci je otvoren hotel sa četiri zvjezdice Judita Palace Heritage, koji je u većinskom vlasništvu nekadašnjih proslavljenih košarkaša Luke Žorića i Krune Simona. Ime je dobio jer je, prema Žorićevim riječima, s balkona palače Marko Marulić prvi put čitao svoju Juditu.

Iako u nekadašnjem Morpurgu knjige više nisu glavni artikl, tvrtka koja vodi obližnji hotel nazvana je Knjižara Morpurgo 1860, pa se tako tradicija na neki način ipak čuva.

Epitaf na Marjanu

Na natpisu na grobu Vida Morpurga na starom židovskom groblju na Marjanu ostalo je zapisano: 'Uzvišen umom, plemenit duhom, cijeli život misaonoga rada posveti oslobođenju puka od duševnog i materijalnog ropstva u buđenju naroda. Između prvih, začetnih prve knjižare, prve banke, prvih industrija, ostavi umirući neispunjivu prazninu'.