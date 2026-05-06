Dioničari Podravske banke potpisali ugovore o prodaji dionica AikGroupu

Dioničari Podravske banke potpisali su ugovore o uvjetnoj prodaji dionica AikGroupu. Realizacija ovih ugovora i konačni prijenos glasačkih prava ovise o ispunjenju ugovorenih uvjeta, prvenstveno o dobivanju potrebnih prethodnih suglasnosti regulatornih tijela.

Među dioničarima koji su sudjelovali u ovoj transakciji nalaze se Miljan Todorović, koji prodaje 8,3752 posto glasačkih prava, te tvrtka Cerere SRL s udjelom od 9,5781 posto. Prodaji su se pridružili i članovi obitelji Montinari – Andrea, Dario, Piero i Sigilfredo – koji su svaki pojedinačno otputili pakete od približno 5,8 posto glasačkih prava.

Značajne udjele prodaju i članovi obitelji Gorgoni; Antonia otpušta 9,9603 posto, Paolo 9,4132 posto, dok Mario Gorgoni prodaje 9,8989 posto glasačkih prava. S obzirom na to da banka ukupno ima 665.425 dionica s pravom glasa, ova serija transakcija obuhvaća veliku većinu glasačkih prava izdavatelja.

Po ispunjenju svih uvjeta i realizaciji prodaje, navedeni dioničari pasti će ispod praga od pet posto udjela u kapitalu, odnosno u potpunosti će izaći iz vlasničke strukture Podravske banke. Obavijesti o ovim promjenama dostavljene su u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala te su upućene Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Ranije ovog tjedna AikGroup Aleksandra Kostića priopćio je da je sklopio ugovor o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja 613.567 dionica Podravske banke što je blizu 91,75 posto njezinog temeljnog kapitala.

– Ovo je druga uzastopna godina geografskog širenja AikGroup, što predstavlja iznimnu prekretnicu u ostvarivanju strategije naše grupe. Naš cilj je ostvariti značajnu prisutnost diljem jugoistočne Europe, a tu ambiciju nastavljamo provoditi akvizicijom Podravske banke. To će za AikGroup biti ukupno četvrto tržište na kojem posluje, a drugo na području Europske unije. Uvjereni smo da ćemo svim segmentima klijenata u Hrvatskoj moći pružiti vrhunske financijske usluge te, što je jednako važno, biti pouzdan partner lokalnom tržištu u ostvarivanju održivog rasta – izjavio je Razvan Munteanu, predsjednik Uprave AikGroupa.

AikGroup je vodeći financijski holding u regiji jugoistočne Europe koji u svojem sastavu ima: AikBank, AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjsku banku i GB Leasing u Sloveniji te Hipotekarnu banku u Crnoj Gori.

AikGroup ima više od 3.200 zaposlenika koji pružaju širok raspon relevantnih financijskih rješenja svim skupinama klijenata. Na dan 31. prosinca 2025., portfelj AikGroup uključivao je više od 10 milijardi eura ukupne imovine, uz potporu snažne kapitalne baze od 1,4 milijardi eura.

Podravska banka s druge strane na dan 31. prosinca 2025. imala je ukupnu imovinu u iznosu od 767 milijuna eura što ju čini desetom po veličini bankom u Hrvatskoj s udjelom u ukupnoj imovini od 0,84 posto.