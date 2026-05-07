Kompanijama znanje postaje jednako važno kao tehnologija
Tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Hrvatski Telekom kampanjom 'AIMO!' poziva poslovnu zajednicu na povratak u klupe i kontinuirano učenje
U 2025. čak se 92 posto studenata aktivno koristilo umjetnom inteligencijom u učenju, pisanju i mozganju. Unatoč tom visokom postotku, pokazuje istraživanje britanskog HEPI-ja, tek trećina (29 posto) smatra da ih njihova visokoškolska ustanova aktivno potiče i usmjerava na korištenje AI alata.
Ta drastični raskorak između masovne upotrebe i nedostatka formalne potpore naglašen je i među odraslima. Dok mladi sami otkrivaju ChatGPT, Claude, Gemini i druge alate kao pomoć pri učenju, većina odraslih ostaje u nedoumici: 'Kako to uopće početi upotrebljavati na pravi način? I za što točno?' Ta razlika između dostupnosti i stvarne primjenjivosti postala je jedna od najvažnijih tema novoga doba.
To je prepoznao i Hrvatski Telekom s inicijativom 'AIMO! znati uz AI' u sklopu koje je i besplatni edukativni program 'AI ti to možeš'. Incijativom se nastoji pomaknuti fokus sa same tehnologije na ono što joj daje pravi smisao: sposobnost ljudi da je razumiju, upotrebljavaju i razvijaju.
Znati je moć
– U HT-u vjerujemo da digitalna transformacija nije prije svega tehnološko, nego ljudsko pitanje – pitanje znanja, vještina i načina razmišljanja. Dakle, u svijetu u kojemu se promjene događaju sve brže ključno je razvijati kulturu učenja, a ne samo pratiti tehnološke trendove – objašnjava motivaciju koja stoji iza inicijative direktorica brenda Hrvatskog Telekoma Branka Bajt.
Prema njezinim riječima, inicijativa 'AIMO!' namjerno pomiče naglasak s gadgeta i alata na stjecanje znanja. Cilj je razviti kulturu učenja u kojoj AI nije magična crna kutija, nego praktična vještina koja pomaže u strukturiranju informacija, kritičkom razmišljanju i kreativnom radu.
– Znanje je danas dostupnije nego ikad, ali ključan je izazov znati ga pretvoriti u korisnu kompetenciju – ističe Bajt.
Konkurentska prednost
Iako se često govori o djeci i studentima, u klupe se mora vratiti upravo poslovna zajednica.
– Učenje danas više nije faza života, nego trajna odgovornost. Poslovna zajednica ima ključnu ulogu jer upravo ona oblikuje tržište rada i potrebe za vještinama. Ako tvrtke ne ulažu u kontinuirano učenje svojih zaposlenika, rizik je da zaostanu za promjenama koje donose tehnologije – poručuje Bajt.
Organizacije koje prihvate cjeloživotno učenje postaju otpornije, inovativnije i privlačnije za talente. Umjesto da samo kupuju nove alate, one razvijaju ljude koji se tim alatima znaju pametno koristiti, i to od automatizacije rutinskih zadataka preko boljeg donošenja odluka do potpuno novih poslovnih modela.
– Zato je važno da poduzetnici, obrtnici i tvrtke razvijaju praktična znanja o primjeni AI-ja, digitalizaciji procesa i kibernetičkoj sigurnosti. Povratak u klupe u tom smislu nije povratak unatrag, nego preduvjet za napredak: način da AI postane potpora produktivnosti i rastu, razvoju znanja – navodi Bajt.
Na koncu, prava vrijednost umjetne inteligencije neće se mjeriti snagom algoritama, nego brojem ljudi koji su se njome naučili pametno koristiti. AIMO! – jer znati je moć.