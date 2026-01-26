Broj najnižih mirovina porastao 50 posto u deset godina

Danas oko 40 posto novih umirovljenika ostvaruje pravo na najnižu mirovinu, a u dogledno vrijeme ne očekuju se veće promjene tog udjela

Broj korisnika najniže mirovine u Hrvatskoj u posljednjih deset godina porastao je za više od 50 posto. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u listopadu 2015. najnižu mirovinu primalo je 212.637 umirovljenika, dok je u listopadu 2025. (isplata u studenome) taj broj narastao na 327.954. Riječ je o povećanju od više od 115 tisuća korisnika. Na prvi pogled, ti podaci sugeriraju sve veću zastupljenost najniže mirovine među umirovljenicima. No, kako upozorava Danijel Nestić, stručnjak s Ekonomskog instituta Zagreb, taj podatak sam po sebi može biti zavodljiv.