Rastu naknade za korisnike socijalne skrbi

Vlada predlaže rast osnovice i pojedinih naknada, čime se dodatno podržavaju najranjivije skupine stanovništva

Rastu naknade u sustavu socijalne skrbi. Naime, Vlada je u javno savjetovanje pustila nekoliko prijedloga odluka o naknadama za korisnike socijalne skrbi. Jedan od njih je i Prijedlog odluke o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi kojim bi osnovica rasla sa 75 na 80 eura, odnosno 6,67 posto.

Odlukom se određuje osnovica za izračun drugih naknada iz sustava socijalne skrbi čija se visina određuje u odnosu na ovu osnovicu, a to su naknada za osobne potrebe, jednokratna naknada, naknada za redovito studiranje i iznos naknade roditelju njegovatelju/njegovatelju

– Odluka se temelji na mišljenju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika te Programu Vlade Republike Hrvatske od 2024. do 2028. u kojem je ključno načelo solidarnosti i briga o najranjivijim skupinama društva među ostalim i kroz povećanje socijalnih naknada za 30 posto do 2028. godine, a pritom uzimajući u obzir i ukupnu gospodarsku situaciju i gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj te fiskalni kapacitet državnog proračuna – stoji u Prijedlogu.

Također, raste i iznos naknade za redovito studiranje i to s 300 na 320 eura, ali i iznos naknade za njegovatelje i roditelje njegovatelje. Za 5,56 posto raste i naknada za rad udomitelja i iznos opskrbnine i to s 90 na 95 eura.

Raste i minimalna naknada samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i to za 6,25 posto, odnosno sa 160 na 170 eura.

– Ovim povećanjem utjecat će se i na povećanje iznosa naknade za troškove stanovanja, koju su jedinice lokalne samouprave, u skladu s člankom 42. Zakona, dužne priznati korisnicima zajamčene minimalne naknade u visini od najmanje 30 posto iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu ili u visini stvarnih troškova ako su troškovi stanovanja manji od 30 posto iznosa zajamčene minimalne naknade – stoji u Prijedlogu odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade za 2026. godinu.