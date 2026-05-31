Gradovi do15. lipnja trebaju prijaviti lokacije za priuštive stanove

APN na temelju iskaza lokalnih samouprava priprema program za 2027., kako bi se u proračunu osigurala sredstva za gradnju

Jedinice lokalne i regionalne samouprave do 15. lipnja trebaju dostaviti APN-u iskaz potreba za priuštivim stanovanjem na svom području kako bi se na vrijeme mogao pripremiti Nacionalni program priuštivog stanovanja za 2027. godinu i u državnom proračunu planirati sredstva za gradnju priuštivih stanova.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je i uputu za izradu iskaza potreba, čime je počeo operativni dio pripreme nacionalnog programa.

Lokacije, zemljišta i pripremljenost

Od lokalnih i regionalnih jedinica ne traži se samo okvirna procjena koliko im stanova treba, nego u elaboratu trebaju navesti i zemljišta dostupna i spremna za gradnju te dati podatke o vlasništvu, katastarskim česticama, lokaciji, površini, namjeni, uvjetima gradnje i komunalnoj opremljenosti.

U iskaz se mogu uključiti i postojeće građevine koje bi se mogle rekonstruirati ili prenamijeniti za priuštivo stanovanje. Ministarstvo preporučuje da se navedu i specifične potrebe pojedinog područja, primjerice stanovanje za studente ili starije osobe, mikrostanovanje te mogućnost neprofitnih stambenih zadruga.

Od jedinica se traži i pregled broja stambenih jedinica za koje su od lipnja 2025. do lipnja 2026. izdane građevinske dozvole kao i procjena financijskih mogućnosti lokalne ili regionalne samouprave za sudjelovanje u provedbi programa.

Programska logika predviđa tri razine planiranja. Lokalne programe priuštivog stanovanja donose gradovi i općine za svoje područje. Regionalne programe predlažu župani, a donose županijske skupštine; njima se može planirati gradnja priuštivih stanova na području onih gradova i općina koje za to daju suglasnost. Nacionalni program, koji priprema APN, izrađuje se na temelju lokalnih i regionalnih programa.

Županije mogu uskočiti manjim općinama

Ministar Branko Bačić o tome je govorio i na nedavnoj konferenciji za novinare.

- Nacionalni program objedinit će programe lokalnih samouprava. APN će na temelju tih podataka pripremiti nacionalni program i omogućiti planiranje sredstava u proračunu. Zato je važno da lokalne samouprave navedu status potencijalnih lokacija - postoji li urbanistički plan, dozvole i koliko je realno da se ondje krene s gradnjom već sljedeće godine. Za manje lokalne samouprave koje same nemaju kapaciteta zakonom je predviđeno da postupak može provoditi nadležna županija - rekao je Bačić.

Tek nakon što APN prikupi potrebe, lokacije, imovinsko-pravne podatke i stanje planske spremnosti, država će moći procijeniti gdje se prvi priuštivi stanovi zaista mogu graditi i koliko će za to trebati osigurati u proračunu.

Podsjetimo, za provedbu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine planirano je oko dvije milijarde eura. Plan, među ostalim, predviđa 8.000 stambenih jedinica kroz programe APN-a, 2.000 stambenih jedinica na potpomognutim područjima, 1.200 stambenih jedinica kroz aktivnu zemljišnu politiku i neprofitne stambene zadruge, aktivaciju 9.000 stanova za priuštivi najam te energetsku obnovu 65.000 domova.