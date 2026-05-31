Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu

Dok masovni brendovi bilježe rekordne godine, visoka klasa se suočava s posljedicama prisilne elektrifikacije

Hrvatsko tržište novih automobila dvije je uzastopne godine obaralo rekorde, no u luksuznom segmentu slika je kompleksnija od pukog rasta. Primjerice, Porsche je 2024. doživio snažan skok prodaje, da bi se godinu kasnije jednako snažno korigirao. Rolls-Royce i Bentley, pak, 2025. su pokorili vrh ljestvice najskupljih automobila na domaćim cestama.

Prema podacima agencije Promocija plus, u 2024. u Hrvatskoj je registrirano 63.806 novih automobila, što je rast od 12,6 posto u odnosu na 56.697 u 2023. godini. Rast se nastavio i u 2025., kada je prodano 69.140 novih vozila, što je 8,4 posto više nego godinu ranije i drugi najbolji rezultat u povijesti domaćeg tržišta.

Porsche: rekord, pa pad

Ako pogledamo konkretne brojke, u 2023. godini Porsche je u Hrvatskoj registrirao 325 vozila s tržišnim udjelom od 0,57 posto. U 2024. uslijedio je skok na 425 registracija i udio od 0,67 posto, što predstavlja rast od gotovo 31 posto. No u 2025. trend se preokrenuo te je registriran 351 Porsche s udjelom od 0,51 posto, što predstavlja pad od 17,4 posto u odnosu na godinu ranije.

Taj pad nije izoliran slučaj na domaćem tržištu. Na razini Europe Porsche je u 2025. registrirao 66.531 vozilo, što je pad od 17,1 posto, gotovo identičan postotak kao i na hrvatskom tržištu. Elektrifikacija marke, koja nudi modele Taycan i Macan EV, ne nailazi na dovoljnu potražnju na tržištu gdje su električna vozila u 2025. imala udio od svega 1,9 posto, što je pad s tri posto koliko su imala 2024. godine.

Unutar Porscheovog portfelja posebno se ističe podatak iz 2024.. Naime, od 425 ukupnih registracija, 27 je otpalo na potpuno električna vozila, čime je Porsche bio deveta marka po broju EV-a na domaćem tržištu, iza Tesle (601), Renaulta (195), Hyundaija (165), Dacije (143), MG-a (134), Opela (132), Nissana (11) i Mercedesa (19).

Rolls-Royce i Bentley: skupo i sve skuplje

Dok Porsche oscilira, ultra-premium segment drži kurs. U 2024. u Hrvatskoj je registriran tek jedan Rolls-Royce i deset Bentleyja. Što se Bentleyja tiče, on je u odnosu na 2023. (tri registracije) višestruko povećao isporuke. U 2025. Rolls-Royce je otišao još dalje, pa prema podacima Carinske uprave koje je prikupio Bloomberg Adria, na ljestvici 10 najskupljih novih automobila u Hrvatskoj registriranih prošle godine nalaze se čak tri primjerka modela Rolls-Royce Cullinan, na prvom, četvrtom i petom mjestu. Najskuplji je imao izvješenu cijenu od 621.642 eura, a s posebnim porezom na motorna vozila ukupni iznos penjao se na gotovo 760.000 eura.

Bentley je 2025. zauzeo sedmo, deveto i deseto mjesto na istoj ljestvici s tri varijante Continentala, GT First Edition (492.000 eura), GTC Speed (472.500 eura) i GT Speed First Edition (453.000 eura). Prema Promociji plus, i Bentley i Rolls-Royce u 2025. su u skupini marki s rastom isporuka.

Ferrari: skupi, ali manje zastupljeni

Ferrari je u 2024. i 2023. bilježio po pet registracija, bez promjene. U 2025. dva Ferrarija, Purosangue (730.000 eura, drugo mjesto na ljestvici najskupljih) i 12Cilindri (653.000 eura, treće mjesto), potpisala su najreprezentativnije individualne kupovine u godini, no Promocija plus Ferrarijev svrstava u skupinu marki s padom u ukupnom broju isporuka. Globalno, Ferrari izvještava o rekordnoj dobiti i punim knjigama narudžbi, no na domaćem tržištu, koje je suviše malo za statistički stabilne trendove, i jedna registracija više ili manje mijenja sliku.

Ostatak luksuznog spektra

Lamborghini, Rimac i Rolls-Royce u 2024. imali su po jednu registraciju svaki, što je pojava koja govori više o dostupnosti i posebnim narudžbama nego o tržišnim trendovima. Aston Martin je u 2024. registrirao tri vozila (2023: jedan primjerak), dok je Maserati s četiri registracije u 2023. pao na tri u 2024., a u 2025. nastavio s padom. U 2025. Lamborghini je, prema Promociji plus, u skupini marki s rastom isporuka.

Rast ukupnog tržišta u obje promatrane godine primarno su nosili Škoda, Volkswagen i Opel, masovni brendovi s dostupnim cijenama i kratkim rokovima isporuke. Luksuzni segment, koji operira s apsolutnim brojevima od jednoznamenkastih do nekoliko stotina komada godišnje, osjetljiviji je na pojedinačne narudžbe, dostupnost modela i porezno okruženje nego na makroekonomske trendove. Posebni porez na motorna vozila, koji se obračunava po ekološkoj i vrijednosnoj komponenti, na Rolls-Royce Cullinanu doseže čak 136.000 eura, što je gotovo četvrtina cijene samog automobila.