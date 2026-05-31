Biti fiskalno odgovoran lako je kad se pravite da ne vidite 'slona u sobi'

Ako imalo redovitije pratite vijesti iz domaćega gospodarstva, sjetit ćete se narativa o proračunskoj politici kojim nas obasipa garnitura iz Banskih dvora. Svi ministri financija koji su se izredali u posljednjih desetak godina – Zdravko Marić, Marko Primorac, Tomislav Ćorić – u javnim istupima iznova su podsjećali na to da u proračunu cvjeta cvijeće i da fiskalna situacija nije bila tako dobra otkako je jedine nam i vječne Hrvatske.

Evo samo nekoliko nasumično izabranih izjava. Aktualni ministar Ćorić ​ 8. svibnja izjavio je da je 'državni proračun stabilan te je cilj održati deficit proračuna u okviru kriterija iz Maastrichta, do tri posto BDP-a'. Tih tri posto u prijevodu znači 2,8 milijardi eura. Ćorićev je prethodnik Primorac ​18. listopada 2023. u Saboru tijekom rasprave o rebalansu proračuna rekao kako se 'fiskalna politika vodi dobro, odgovorno i transparentno'. Marić je 2. listopada 2019., također u Saboru, izjavio kako je državni proračun u 2018. prvi put 'gotovo uravnotežen'.