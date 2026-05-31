Bruketa se razilazi i s WPP-om: agencija ponovno postaje neovisna

Nakon što je iz vlasničke i upravljačke strukture izašao Nikola Žinić, Bruketa&Žinić&Grey priprema i razlaz s globalnom Grey/WPP mrežom.

Jedna od najvažnijih hrvatskih kreativnih agencija ponovno postaje neovisna. Davor Bruketa u podcastu Biznis priče Vladimira Stankovića najavio je da će Bruketa&Žinić&Grey potpisati ugovor s WPP-om kojim izlazi iz te globalne komunikacijske grupacije.

– Potpisat ćemo ugovor s WPP-em gdje ćemo izaći iz WPP-a i bit ćemo opet neovisni – rekao je Bruketa.

Riječ je o važnoj vijesti za domaću marketinšku zajednicu jer se time zatvara veliko poglavlje u razvoju jedne od najpoznatijih hrvatskih agencija. Bruketa&Žinić 2017. je postao dio WPP-a i njegove Grey grupe, čime je jedna od najpoznatijih domaćih nezavisnih agencija ušla u globalnu komunikacijsku mrežu. Nakon preuzimanja agencija je preimenovana u Bruketa&Žinić&Grey, a Grey Zagreb pripojen je zajedničkoj kompaniji. Tada je najavljeno da će ulazak u globalnu mrežu agenciji otvoriti nove prilike na više od 40 tržišta na kojima djeluje grupacija.

Novo poglavlje

Bruketina najava dolazi nedugo nakon još jedne velike promjene. Nikola Žinić, dugogodišnji Bruketin partner i suosnivač agencije, u travnju je izašao iz vlasničke i upravljačke strukture Bruketa&Žinić&Grey nakon 30 godina zajedničkog rada. Žinić i Bruketa osnovali su agenciju 1995. godine, a u tri desetljeća ona je postala jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne oglašivačke industrije.

Iz agencije je tada poručeno da Žinićev izlazak neće utjecati na tekuće poslovanje, odnose s klijentima ni postojeći tim, ali i da se do kraja godine očekuje promjena imena. Bruketa je pritom najavio novo poglavlje agencije, s fokusom na novu generaciju vodstva, širenje usluga i ubrzani razvoj kompetencija u području umjetne inteligencije.

Novo poglavlje očigledno ne znači samo odlazak jednog od osnivača i promjenu imena, nego i izlazak iz globalne mreže. Drugim riječima, nakon Žinićeva izlaska iz vlasničke strukture Bruketa priprema i razrješenje odnosa s WPP-om, čime bi agencija ponovno prešla u neovisni status.

Time se kreativna agencija ponovno vraća modelu iz kojeg je i izrasla - neovisnom vlasništvu, lokalnoj poduzetničkoj kontroli i vlastitom razvoju izvan globalne mreže.