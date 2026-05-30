Bivši košarkaš ruši agencijska pravila: Od sportske provokacije do biznisa

Projekt 'Super Top ili Flop' u Westinu donosi finale nacionalnog fenomena. Suosnivač Ivan Zrilić objašnjava poslovnu stranu projekta.

U zemlji u kojoj se uza svaku važniju utakmicu probudi nekoliko milijuna nogometnih izbornika nadmetanje u poznavanju sporta gotovo je nacionalna disciplina. U većini društava rasprave o sportu završe bez pobjednika, s mnogo samopouzdanja i nekoliko upitnih statistika. No katkad prijateljsko nadmudrivanje ne ostane samo dobra zafrkancija, nego preraste u projekt s publikom, pravilima i nacionalnom završnicom.

Tako je nastao 'Super Top ili Flop', prvi nacionalni sportski kviz u Hrvatskoj, koji će za nekoliko dana u finalu u zagrebačkom Westinu pokušati odgovoriti na pitanje iz kojega je sve počelo: Tko zaista zna najviše o sportu?

– Ideja projekta nastala je tijekom dugogodišnjih sportskih druženja, šahovskih i teniskih turnira te neizbježnih rasprava o tome tko, zapravo, najbolje poznaje sport – objašnjava Ivan Zrilić, koji se u tome sportskom nadmudrivanju našao s televizijskim voditeljem Joškom Lokasom i bivšim predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem.

Iz dresa u odijelo

Ono što je počelo kao prijateljska sportska provokacija s vremenom je preraslo u produkcijski projekt s nacionalnim dosegom. Tijekom kvalifikacijskog ciklusa kviz je dosad obišao više hrvatskih gradova, okupio više od tisuću sudionika i razvio organizacijski model koji znatno nadilazi standardni format pub-kvizova.

Iza zabavne premise, međutim, stoji ozbiljnija poslovna logika. 'Super Top ili Flop' nije samo dodatni projekt u portfelju tvrtke Romb Marketing Strategy nego primjer smjera u kojem se agencija želi razvijati: prema projektima koji spajaju kreativnu ideju, produkcijski zahtjevnu izvedbu i mogućnost da s vremenom prerastu u održiv brend. Na tržištu koje sve više traži originalne projekte i izravno povezivanje publike s brendom razvoj vlastitih projekata postaje sve važniji dio agencijskog poslovanja. Za Romb Marketing Strategy sportski kviz tako nije odmak od osnovnog posla, nego jedan od vidljivijih primjera onoga što agencija pokušava graditi: projekte koji imaju publiku, partnere, produkciju i potencijal trajati dulje od jedne kampanje.