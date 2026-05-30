Ugradnja dizala u zgrade: Država daje milijune, ali ima kvaka

U Hrvatskoj je oko 17.000 višestambenih zgrada s tri ili više katova koje nemaju dizalo, ali nisu sve jednako pogodne za (su)financiranje njegove ugradnje

Javni pozivi i natječaji za sufinanciranje uvijek privlače pozornost javnosti, pa je tako bilo i s onima za energetsku obnovu zgrada ili dugoočekivanim natječajem Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za podnošenje prijava za ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnim osobama u višestambene i stambeno-poslovne zgrade, objavljenim sredinom travnja. Tada je objavljen i natječaj za Program uređenja pročelja za postojeće zgrade, a oba natječaja otvorena su do 31. kolovoza ove godine i raspisivat će se jedanput na godinu​. Na njih se prijavljuje s pomoću aplikacije programi.mpgi.hr, pri čemu zgrada mora imati OIB i mora biti upisana u Registar zajednica suvlasnika.

Natječaji i pozivi

U Ministarstvu navode da je poziv za Energetsku obnovu višestambenih zgrada, objavljen 2016. i zatvoren 2017., financirao Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'. Obnovljene su 542 višestambene zgrade za 126,04 milijuna eura, od čega je bilo 69,41 milijun​ EFRR-ovih nepovratnih sredstava. Energetsku obnovu višestambenih zgrada, otvorenu i zatvorenu 2022., financirao je Mehanizam za oporavak i otpornost (MOO) u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. te su dosad obnovljene 94 višestambene zgrade. Ukupna je vrijednost projekata 54,43 milijuna eura, od čega su nepovratna sredstva 34,15 milijuna.

– Obnavlja se još 68 višestambenih zgrada. Vrijednost je tih projekata 38,70 milijuna, od toga nepovratno 22,91 milijun eura. Ti projekti provodili su se u cijeloj Hrvatskoj. Energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima iz 2023. financira MOO te je obnovljeno šest višestambenih zgrada. Ukupna je vrijednost projekata 2,35 milijuna eura, od toga je nepovratno 1,86 milijuna eura. Obnavljaju se još 64 višestambene zgrade oštećene u potresima u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji, u vrijednosti od 51,84 milijuna eura, od čega je nepovratno 38,01 milijuna eura. MOO financira i energetsku obnovu višestambenih zgrada iz 2024. u sklopu koje se obnavljaju 142 višestambene zgrade u vrijednosti od 209,33 milijuna eura, a nepovratno je 137,41 milijun eura – istaknuli su u Ministarstvu.