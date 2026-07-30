Beretta planira tvornicu u Obrovcu: Potpisan sporazum s Vladom

Vlada, Beretta Holding i Ivan Kapetanović potpisali su sporazum koji otvara put gradnji pogona za proizvodnju streljiva malog kalibra.

Sporazum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske, Beretta Holding Grupe i financijskog investitora, kojim se otvara put izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu, potpisan je u četvrtak u Banskim dvorima.

Sporazum su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik i glavni izvršni direktor Beretta Holding Grupe Pietro Gussalli Beretta te financijski investitor Ivan Kapetanović.

Prvi korak prema gradnji tvornice

Premijer Andrej Plenković rekao je da se na sporazumu radilo dulje od godinu dana te da njegovo potpisivanje predstavlja prvi korak prema izgradnji tvornice.

- Beretta Holding obiteljska je kompanija iz Italije, ali ujedno i globalna kompanija s 500 godina kontinuiteta i tradicije u industriji naoružanja. Ovim sporazumom počinje dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga - izjavio je Plenković.

Dodao je da se projekt uklapa u širi kontekst ulaganja u hrvatsku obrambenu industriju te da bi trebao pridonijeti jačanju sigurnosti, industrijske proizvodnje, izvoza i tehnološkog razvoja Hrvatske.

Plenković je Berettu opisao kao uglednog partnera, podsjetivši i na pomoć koju je ta kompanija pružala Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata.

- To ne zaboravljamo i cijenimo. Sada nastavak te suradnje dobiva sasvim novu dimenziju u samostalnoj Hrvatskoj, članici NATO-a, Europske unije, Schengena i europodručja, a uskoro i OECD-a - rekao je.

Dugoročno ulaganje i nova radna mjesta

Ocijenio je da će hrvatski obrambeno-industrijski ekosustav biti dodatno ojačan partnerstvom kakvo zemlja dosad nije imala. Kao još jedan nedavni iskorak domaće obrambene industrije spomenuo je suradnju DOK-ING-a i njemačkog Rheinmetalla.

Prema njegovim riječima, projekt bi trebao potaknuti nova ulaganja u Zadarskoj županiji te otvoriti radna mjesta i nove mogućnosti razvoja Obrovca i okolnog područja.

Premijer je najavio nastavak rada na idućim fazama projekta, ali nije otkrio vrijednost ulaganja niti rokove početka gradnje i završetka tvornice.

Međutim, prema pisanju talijanskog poslovnog lista Il Sole 24 Ore, riječ je o investiciji vrijednoj 125 milijuna eura. Beretta bi trebala imati 50 posto vlasničkog udjela plus jednu dionicu, dok bi preostale udjele podijelili Republika Hrvatska i financijski investitor Ivan Kapetanović. Beretta bi u projektu bila zadužena za prijenos tehnologije, upravljanje opskrbnim lancem i uspostavu proizvodnih linija.

Talijanski list navodi i da je početak rada tvornice planiran za sredinu 2029. godine. Nakon dostizanja punoga proizvodnog kapaciteta trebala bi zapošljavati oko 250 ljudi i ostvarivati između 70 i 80 milijuna eura godišnjih prihoda.

Predsjednik i glavni izvršni direktor Beretta Holding Grupe Pietro Gussalli Beretta poručio je danas da je riječ o dugoročnom ulaganju, a ne projektu namijenjenom samo zadovoljavanju trenutačnih potreba tržišta.

Zahvalio je Vladi na potpori te izrazio nadu da će potpisivanje sporazuma biti početna točka realizacije investicije. Dodao je da bi buduća tvornica trebala opskrbljivati i europsko i globalno tržište te da će Beretta projektu pružiti punu tehnološku i poslovnu potporu.

Tko je Ivan Kapetanović

Poduzetnik Ivan Kapetanović posljednjih se godina rijetko pojavljivao u javnosti, premda se ranije njegovo ime češće spominjalo u hrvatskim i slovenskim medijima. Opisivali su ga kao slovensko-hrvatskog poduzetnika koji je poslovao između Dalmacije i Ljubljane.

Široj javnosti postao je poznat ponajprije po projektu Kraljevstvo maslina na području Junče ravni kod Sutivana na Braču. Preko svoje tvrtke Caballus-net, u suradnji s društvom Sole Orto i ulagačima povezanima s investicijskim strukturama Mariborske nadbiskupije, planirao je luksuzni turistički kompleks s hotelima, vilama i obnovom ljetnikovca Definis.

Projekt je pratio dugotrajan spor zbog radova započetih prije ishođenja potrebnih odobrenja. Kapetanović je 2012. na Općinskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen na sedam mjeseci zatvora uvjetno, s rokom kušnje od dvije godine, zbog bespravne gradnje. Za optužbu koja se odnosila na kazneno djelo pustošenja šume donesena je oslobađajuća presuda, dok je dio optužbe protiv Kapetanovića odbijen zbog nastupanja zastare.