Span grupa: Konsolidirani prihod rastao na 140 milijuna eura

U prvih šest mjeseci prihod grupe bio je veći za 20 posto u odnosu na isti period lani. Prihod matične kompanije rastao je za 31 posto

Span grupa ostvarila je 140,1 milijuna eura prihoda u prvoj polovni ove godine, objavila je ta kompanija na Zagrebačkoj burzi. Tako su se ukupni konsolidirani prihodi povećali za 23,6 milijuna eura, odnosno za 20 posto u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Poslovni prihodi povećali su se za 23,2 milijuna eura u istom promatranom periodu, dok su ostali prihodi rasl za 400 tisuća eura, što najvećim dijelom proizlazi iz prodaje društva Trilix.

Najveći apsolutni i relativni rast poslovnih prihoda bilježi segment Upravljanja softverskom imovinom i licenciranje. Prihodi u segmentu IT usluga s visokom dodanom vrijednošću bilježe pad od četiri posto u promatranom razdoblju, što je prvenstveno posljedica projektne dinamike poslovanja. U ovom segmentu prihodi se ne ostvaruju ravnomjerno tijekom kvartala, već ovise o fazi realizacije pojedinih većih projekata i dinamici isporuke. Zbog toga usporedba dvaju razdoblja ne odražava nužno dugoročni potencijal segmenta.

Što se tiče same kompanije Span, na čijem je čelu inače Nikola Dujmović, ona je u istom periodu ostvarila rast ukupnih prihoda od 20,5 milijuna eura, odnosno za 31 posto. Rast proizlazi iz poslovnih prihoda koji su veći za 19,7 milijuna eura. Zabilježen je najveći rast u segmentu Upravljanja softverskom imovinom i licenciranje.

Grupa značajan dio prihoda ostvaruje distribucijom i posredovanjem u prodaji softverskih licenci vodećih svjetskih proizvođača, prije svega Microsofta, kaže se u polugodišnjem financijskom izvještaju. Za pojedina tržišta na kojima Grupa posluje ugovorni odnos s proizvođačem uspostavljen je na razini Društva, koje raspolaže potrebnim partnerskim statusom, dok ovisna društva sudjeluju u prodajnom procesu i u odnosu s krajnjim kupcem. Posljedično, prihodi tog dijela poslovanja evidentiraju se u Društvu. Prihodi u segmentu IT usluga s visokom dodanom vrijednošću bilježe pad od osam posto u promatranom razdoblju, što je također posljedica projektne dinamike poslovanja.

Troškovi poslovanja

Ukupni konsolidirani troškovi poslovanja narasli su za 26,8 milijuna eura, odnosno za 25 posto u odnosu na prošlu godinu. Najveći generator rasta troškova jest trošak prodane robe i usluga. Rast troškova osoblja iznosi 2,99 milijuna eura, odnosno za 14 posto u odnosu na 2025. godinu. Prosječan broj zaposlenih u Grupi u prvom polugodištu 2026. godine iznosi 952, dok je prethodne godine prosječan broj zaposlenih u Grupi iznosio 867. Povećanje troškova osoblja potaknuto je ekspanzijom na strana tržišta, uključujući osnivanje i operativno pokretanje poslovanja ovisnih društava. Ukupni troškovi društva matične kompanije Span povećali su se za 23,3 milijuna eura u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi prodane robe i usluga rasli su za 21,8 milijuna eura, a troškovi osoblja za 1,7 milijuna eura. Prosječan broj zaposlenih u Društvu u promatranom razdoblju iznosi 829, što je rast u odnosu na prethodnu godinu, kada je prosječan broj zaposlenih iznosio 764. Najveći udio novih zapošljavanja odnosi se na zapošljavanja u segmentima usluga s visokom dodanom vrijednošću.

EBITDA Grupe prije jednokratnih stavki pala je za 3,4 milijuna eura, odnosno za 40 posto te iznosi 5,02 milijuna eura. EBITDA nakon jednokratnih stavki u prvom polugodištu 2026. godine bilježi pad od za 39 posto u odnosu na isti period prošle godine. Pad EBITDA-e rezultat je ulaganja u širenje poslovanja i aktivnosti vezanih za ekspanziju, a ponajprije operativnih troškova vezanih za otvaranje novih ureda – troškovi plaća novozaposlenih timova, troškovi najma ureda, pravnih usluga, troškovi promocije i dr., stoji u polugodišnjem financijskom izvještaju Span grupe.