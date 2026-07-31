Boom paušalaca: U godinu i pol dana rast od 28 posto

Broj paušalno oporezovanih obveznika porastao je za 24.300, dok turistički iznajmljivači unatoč većim porezima i dalje blago rastu

Unatoč strožim pravilima i većem poreznom opterećenju dijela samostalnih djelatnosti te privatnog smještaja, broj paušalno oporezovanih poreznih obveznika u Hrvatskoj i dalje snažno raste.

Prema podacima Porezne uprave, krajem 2024. godine zabilježeno je 86.638 paušalaca koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti. Već krajem 2025. taj se broj popeo na 101.392, da bi do kraja lipnja 2026. dosegnuo 110.934. U samo godinu i pol dana broj takvih obveznika povećan je za gotovo 24.300.

U tu kategoriju ne ulaze samo klasični obrtnici nego i osobe koje obavljaju s obrtom izjednačene djelatnosti te određene djelatnosti u poljoprivredi i šumarstvu.

Podaci jasno pokazuju da paušalno oporezivanje zauzima sve veći dio sustava samostalnih djelatnosti. Dok je krajem 2024. na paušalce otpadalo 56,7 posto svih obveznika koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, do sredine 2026. njihov je udio porastao na gotovo 64,7 posto. Istodobno se broj obveznika koji vode poslovne knjige smanjio sa 66.080 na 60.589.