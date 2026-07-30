Čakovečki mlinovi u prvom polugodištu s gubitkom od dva milijuna eura

Čakovečki mlinovi u prvih šest mjeseci 2026. zabilježili su smanjenje EBITDA-e od 10 posto te neto gubitak od 1,92 milijuna eura

Operativna dobit prije amortizacije, kamata i poreza (EBITDA) Grupe Čakovečki mlinovi u prvom polugodištu 2026. godine smanjena je za 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosila je 7,25 milijuna eura, dok je ostvaren neto gubitak od 1,92 milijuna eura. U prvih šest mjeseci 2025. godine Grupa je imala neto dobit od 1,75 milijuna eura. Razlog tome je, kako su naveli u izvješću, ponajprije smanjenje marže.

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju porasli su za 8,2 posto, na 196,73 milijuna eura, dok su ukupni poslovni prihodi iznosili 201,72 milijuna eura, što je rast od 9,1 posto. Ukupni poslovni rashodi porasli su za 10,8 posto, na 203,34 milijuna eura.

Troškovi osoblja porasli su za 18,7 posto, na 43,45 milijuna eura, uslijed povećanja prosječnog broja zaposlenih s 4.513 na 4.878 te rasta plaća. Amortizacija je porasla za 34,1 posto, na 8,88 milijuna eura, a ostali poslovni rashodi za 47,3 posto, na 11,41 milijun eura. Troškovi sirovina, materijala i robe iznosili su 140,21 milijun eura, što je rast od 5,2 posto, dok su financijski rashodi porasli s 237 tisuća na 628 tisuća eura.

Segment Trgovine ostvario je rast prihoda od 23,1 posto, na 189,33 milijuna eura, i pad EBITDA-e od 13,8 posto, na 4,55 milijuna eura. U segmentu Prehrane prihodi su porasli za 10,8 posto, na 43,87 milijuna eura, a EBITDA je pala za 3,8 posto, na 3,08 milijuna eura. Neto dug Grupe na dan 30. lipnja 2026. godine iznosio je 18,95 milijuna eura, što je smanjenje od 22,7 posto u odnosu na 31. prosinca 2025. godine.

- U nastavku poslovne godine Grupa će nastaviti pratiti kretanja u makroekonomskom okruženju, uključujući potrošnju kućanstava, inflatorne pritiske, cijene sirovina i energenata te dostupnost radne snage. Poslovanje Grupe ostaje usmjereno na stabilnost opskrbe, optimizaciju troškova, upravljanje zalihama i očuvanje likvidnosti. Uprava očekuje da će ključni prioriteti u preostalom dijelu godine biti daljnje jačanje tržišne pozicije, integracija poslovnih procesa, modernizacija proizvodnih i prodajnih kapaciteta te disciplinirano upravljanje kapitalnim ulaganjima - naveli su u izvještaju.