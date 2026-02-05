Stiže prelazak s kulture izlika na kulturu rezultata?

Hoće li zahvaljujući pristupu OECD-u državna poduzeća napokon morati postaviti konkretne KPI-jeve, a njihove uprave ih ostvarivati?

O državnim poduzećima glavni tajnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Mathias Cormann nije mnogo govorio tijekom prošlotjednoga posjeta Hrvatskoj, ali poruka je bila jasna: ekonomija u Hrvatskoj ovisi o državnim poduzećima više nego što bi trebala, a njima se ne upravlja dovoljno dobro. Zato će se u finalnoj fazi procesa pristupanja Hrvatske OECD-u pomno promatrati kako će ona provoditi Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, jer izostanak njegove provedbe značit će i neuspjeh očekivane reforme upravljanja državnim poduzećima.

– Državna poduzeća imaju važniju ulogu u hrvatskoj ekonomiji nego u prosjeku za OECD-ovo gospodarstvo prema mjerilima regulacije tržišta proizvoda, kvaliteti i opsegu javnog vlasništva. No hrvatska poduzeća u državnome vlasništvu često imaju slabije rezultate od očekivanih, primjerice u prinosu na kapital, u usporedbi s drugim poduzećima na tržištu ili s državnim poduzećima u usporedivim zemljama. Nova legislativa koja će harmonizirati regulativni okvir upravljanja, donesena 2025., važno je postignuće i vjerujemo da će poboljšati upravljanje državnim poduzećima u Hrvatskoj, kao i njihove rezultate. Sa zanimanjem očekujemo provedbu toga zakona, koji će biti ključ – rekao je, između ostalog, Mathias Cormann na Vladinoj tematskoj sjednici održanoj 30. siječnja ove godine.

Glavni tajnik znakovito je dodao i da treba nastaviti dezinvestiranje države iz poduzeća koja nisu od posebnog interesa te jasno definirati razloge državnog vlasništva u kompanijama. Ukratko, poručio je da treba privatizirati poduzeća koja nisu od strateškog interesa.

Vlada skepsa

Cormannov prigovor da državna poduzeća u Hrvatskoj zaostaju u prinosu na kapital prilično je točna dijagnoza upravljanja javnim sektorom, o čemu se u Hrvatskoj već dugo govori. Međutim, baš zato prevladava i skepsa. Naime, predugo svjedočimo stanju kojemu se ne nalazi učinkovitog lijeka. Pristup OECD-u tako postaje posljednja nada za reformu korporacijskog upravljanja u javnome sektoru, no provedba Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske je usporena, zbog čega velik broj menadžera u državnim poduzećima i dalje ima mandat vršitelja dužnosti.