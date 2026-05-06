Novi rizik za financijski sustav: Privatni krediti pod lupom

FSB upozorava na rast neplaćanja, širenje na male ulagače i potencijalne stresove na tržištu vrijednom trilijune dolara

Produbljivanje veza između brzorastuće industrije privatnog kreditiranja i tradicionalnih banaka izlaže globalni financijski sustav rizicima, objavilo je u srijedu međunarodno nadzorno tijelo Odbor za financijsku stabilnost (FSB), zatraživši od nacionalnih regulatora pomniji nadzor.

U sektoru privatnog kreditiranja pojavili su se znakovi određenog stupnja temeljnih stresova, uključujući porast neispunjavanja ugovornih obveza po kreditu, dok nedostatak transparentnosti predstavlja izazove za regulatore i investitore, objavilo je nadzorno tijelo u izvješću "Izloženosti u privatnom kreditiranju".

FSB, u kojem sudjeluju središnji bankari, regulatori i ministri financija iz zemalja skupine G20, procijenio je ukupnu vrijednost tržišta privatnih kredita na oko 1.500 milijardi do 2.000 milijardi dolara, prema podacima za 2024. godinu, pri čemu tržištem dominira SAD, a slijede eurozona i Ujedinjena Kraljevina. Udruga upravitelja alternativnim investicijama procjenjuje vrijednost na 3.500 milijardi dolara, napominje Reuters.

Sektor je procvjetao u godinama nakon svjetske financijske krize 2008., kad su privatni kreditni fondovi i drugi alternativni investicijski instrumenti popunili prazninu u kreditiranju koja je nastala nakon što su se investicijske banke povukle iz rizičnijih dijelova tržišta dužničkih instrumenata.

Nedavni kolaps nekih zajmoprimaca u SAD‑u i Ujedinjenoj Kraljevini kreditorima je uzrokovao gubitke i doveo do rasta zabrinutost zbog slabih standarda odobravanja plasmana, stoji u izvješću FSB‑a. Najveća europska banka HSBC posljednja je u nizu institucija koja je ovaj tjedan prijavila neočekivani gubitak od 400 milijuna dolara povezan s krahom britanskog davatelja hipotekarnih kredita Market Financial Solutions.

- Ekosustav privatnih kredita sve više karakterizira produbljivanje veza između upravitelja imovinom, banaka, osiguravatelja i investicijskih društava - rekao je glavni tajnik FSB‑a John Schindler.

- Iako su još uvijek umjerene, stope neispunjavanja obveza po kreditu u porastu su. Ako u obzir uzmemo i šire mjere, poput selektivnih stečaja i razmjene za vrijednosnice niže vrijednosti, slika postaje još više zabrinjavajuća - dodao je. Usprkos nedavnom rastu, ukupna izloženost banaka i dalje je niska i iznosi manje od 0,5 posto njihove ukupne imovine, navodi FSB u izvješću.

Više malih ulagača

Iako se privatno kreditiranje ranije usmjeravalo prije svega na srednje kompanije, dok se investitorska baza sastojala u najvećoj mjeri od institucijskih ulagatelja, tržište sada pruža zajmove većim kompanijama, a na investicijskoj strani sve se više uključuju mali ulagatelji, putem "polulikvidnih" instrumenata kojima se trguje na burzi.

Udio malih ulagača poskočio je u proteklih deset godina od gotovo nule na oko 13 posto, izvijestio je FSB.

Upravo širenje "polulikvidnih" instrumenata, proizvoda koji privlače male investitore, može dovesti do likvidnosnih neusklađenosti, kad fondovi nude povremene isplate, ali sadrže dugotrajnu, nelikvidnu imovinu. Taj problem bio je manje vjerojatan kad su u privatne kredite ulagali samo institucijski investitori.

Tako su u proteklim tjednima veliki upravitelji imovinom privatnih kredita KKR, Apollo, BlackRock i Blue Owl ograničili isplate malim investitorima koji su izlazili iz fondova, napominje CNBC.

Drugi razlog za zabrinutost je koncentracija, izvijestili su iz FSB‑a, istaknuvši da pet velikih grupa za upravljanje imovinom drži oko trećine ukupnih obveza po kreditima u cijelom sektoru privatnih kredita i privatnog kapitala.

Povećana je i povezanost izdavatelja privatnih kredita i osiguravatelja, uz procjenu FSB‑a da se u privatnim kreditima nalazi oko 10 posto portfelja izdavatelja životnih osiguranja. Kad je riječ o portfeljima izdavatelja drugih vrsta osiguranja, radi se oko tri posto.

Pogoršanje uvjeta kreditiranje

Prema statističkim podacima FSB‑a, iskorištene i neiskorištene kreditne linije banka vrijedne su 220 milijardi dolara, no komercijalni podaci signaliziraju da bi iznosi mogli biti i dvostruko veći. Iako je to relativno mali udio ukupnog kapitala banaka CET1, druge veze mogle bi povisiti rizike, navode iz FSB‑a.

"To obuhvaća financiranje portfelja rizičnijim fondovima, mogućnost da banke pružaju revolving kreditne linije kompanijama koje istovremeno posuđuju iz privatnih kreditnih fondova te učestalija partnerstva usmjerena na privatno kreditiranje između banka i upravitelja imovinom", stoji u izvješću.

Dubinsko izvješće signalizira da bi te veze mogle povećati tržišni stres, uz napomenu da visok stupanj zaduženosti u privatnim kreditima, koncentriran u sektorima poput tehnologije, zdravstva i usluga, još uvijek nije testiran u dugotrajnoj gospodarskoj recesiji.

- Čini se također da se neki zajmoprimci privatnih kredita više oslanjaju na kredite s plaćanjem u naturi, što bi također moglo signalizirati pogoršanje uvjeta kreditiranja - stoji u izvješću FSB‑a.

Izloženost europskih banka

Međunarodno nadzorno tijelo stoga traži od nacionalnih regulatora da povećaju nadzor u tom sektoru.

To obuhvaća dijeljenje nadzornih pristupa o upravljanju rizikom i upravljanju za banke i nebankarske institucije koje izdaju privatne kredite, uključujući agregaciju izloženosti, procjenu vrijednosti i upotrebu zasebnih rejtinga, kao i rješavanje problema nepotpunih podataka na razini pojedinih kredita te pojačani nadzor likvidnosnih neusklađenosti, navode iz FSB‑a.

Izloženost europskih banaka privatnim kreditima također je privukla pomnu pozornosti tijekom tekuće sezone izvješćivanja, napominje CNBC.

Prema novim financijskim izvješćima, izloženost Barclaysa privatnim kreditima iznosi 20 milijardi dolara, dok pozicija Deutsche Banka iznosi oko 30 milijardi dolara, odnosno oko dva posto ukupnog kreditnog portfelja. BNP Paribas objavio je da mu izloženost privatnim kreditima iznosi 25 milijardi dolara, odnosno oko tri posto kreditnog portfelja.

I Europska središnja banka (ECB) i Britanska središnja banka izrazile su zabrinutost od mogućih sistemskih rizika koji proizlaze iz privatnog kreditiranja, napominje CNBC.

Tako Britanska središnja banka provodi stres testove u industriji, a viceguvernerka Sarah Breeden prošli je mjesec istaknula zabrinutost o kvaliteti imovine, disciplini pri određivanju vrijednosti te likvidnosti u tom sektoru.