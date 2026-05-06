Croatia nekretnine šire portfelj s 2,8 ha atraktivnog zemljišta u Stenjevcu

Bivša deponija u Stenjevcu prošla stečaj i banku, a sada je u rukama investitora koji skriva planove za novu zonu

Tržište nekretnina u zapadnom dijelu Zagreba bilježi novu značajnu transakciju. Prema najnovijim podacima iz zemljišnih knjiga, tvrtka Croatia nekretnine, dio Grupe Croatia osiguranja finalizirala je preuzimanje golemog zemljišta na strateški zanimljivoj lokaciji u Stenjevcu, za 6,9 milijuna eura. Time je stavljena točka na višegodišnju povijest promjena vlasništva i namjene ove velike čestice.

Riječ je o čestici smještenoj u Ulici Oktavijana Miletića, koja se danas vodi kao deponija a prostire se na impresivnih 28.269 metara četvornih.

Na naš upit o razlozima kupnje zemljišta koje u knjigama još uvijek nosi teret namjene deponije, iz Croatia nekretnina odgovorili su tek načelno.