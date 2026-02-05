Nekretnine u Hrvatskoj u 15 godina skuplje 66 posto

Cijene su rasle i zbog ulaska u EU i eurozone i potražnje stranaca, a velik je doprinos dao i turizam, rekla je Federica De Pace iz OECD-a

Rast cijena nekretnina u Hrvatskoj u posljednjih 15 godina iznosi čak 66 posto dok je u istom razdoblju u državama članicama OECD-a rast cijena u prosjeku iznosio 34 posto. U Hrvatskoj su cijene, između ostalog, rasle i zbog ulaska u Europsku uniju i eurozonu što je dovelo do snažne potražnje stranaca, a velik je doprinos rastu cijena dao turizam, rekla je Federica De Pace iz OECD-a prilikom predstavljanja zaključaka vezanih uz stambena pitanja iz OECD-ovog istraživanja Hrvatske za 2026. (engl. 2026. Economic Survey of Croatia).

Prema prikazanim podacima, značajan udio hrvatskih kućanstava s najnižim prihodima troši više od 40 posto raspoloživog dohotka na stanovanje, što Hrvatsku svrstava iznad prosjeka OECD‑a. Takvo opterećenje posebno pogađa najranjivije skupine, a ukazuje i na rastuću nedostupnost nekretnina diljem zemlje.