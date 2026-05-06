Coinbase otpušta 14 posto zaposlenih zbog AI zaokreta

Kripto mjenjačnica restrukturira se oko umjetne inteligencije i izravnava svoju organizacijsku shemu, prema Brianu Armstrongu

Kripto mjenjačnica Coinbase otpušta otprilike 14 posto svoje radne snage, objavio je u utorak izvršni direktor Brian Armstrong, opisujući smanjenje kao odgovor na pad kripto tržišta i dublji zaokret prema operativnom modelu koji je prvenstveno usmjeren na umjetnu inteligenciju.

- Ne smanjujemo samo broj zaposlenih i troškove, mi temeljno mijenjamo način na koji poslujemo. Obnavljamo Coinbase kao inteligenciju - napisao je Armstrong u e-mailu upućenoj cijeloj tvrtki, koju je potom tweetao u srijedu ujutro.

Armstrong je ukazao na volatilnost kripto tržišta, napominjući da se trenutno nalazimo u padu tržišta i da tvrtka mora prilagoditi strukturu troškova, dodajući da je umjetna inteligencija promijenila radne prakse.

- Tijekom protekle godine gledao sam kako inženjeri koriste umjetnu inteligenciju kako bi isporučili ono što je timu prije trebalo tjednima. Netehnički timovi sada isporučuju produkcijski kod i mnogi naši tijekovi rada se automatiziraju - dodao je.

Otpuštanje je strukturno resetiranje jedne od najistaknutijih javno trgovanih kripto tvrtki, a dolazi u trenutku kada se smanjenje radne snage potaknuto umjetnom inteligencijom nastavlja u širem tehnološkom i kripto sektoru.

Ekonomisti Goldman Sachsa prošli su mjesec procijenili da zamjena umjetnom inteligencijom briše otprilike 25 tisuća radnih mjesta u SAD-u mjesečno, dok učinci povećanja vraćaju samo oko devet tisuća, što je neto gubitak od otprilike 16 tisuća radnih mjesta mjesečno.

Restrukturiranje će izravnati organizacijsku shemu Coinbasea na maksimalno pet slojeva ispod izvršnog direktora i operativnog direktora, eliminirat će čisto upravljačke uloge, zahtijevajući od svih čelnika da ostanu aktivni pojedinačni suradnici.

Zapošljavanje će biti koncentrirano oko onoga što je Armstrong nazvao ‘AI-native pozicije’, uključujući eksperimentalne timove od jedne osobe koji kombiniraju inženjerske, dizajnerske i proizvodne funkcije.

Objava stiže nekoliko tjedana nakon što je Coinbase otkrio da testira AI agente po uzoru na suosnivača Freda Ehrsama i bivšeg tehničkog direktora Balajija Srinivasana, raspoređene interno kako bi zaposlenicima pružile strateške i kreativne povratne informacije.

Armstrong je u to vrijeme nagovijestio da će tvrtka vjerojatno uskoro imati više agenata nego ljudskih zaposlenika.

Otpuštanja potaknuta AI-jem ubrzavaju

Otpuštanja radne snage potaknuta umjetnom inteligencijom događaju se diljem kripto industrije, ostavljajući tisuće radnika bez posla dok tvrtke preusmjeravaju resurse prema automatizaciji, infrastrukturi umjetne inteligencije i vitkijim operativnim modelima.

Meta je prošli mjesec otpustila otprilike osam tisuća zaposlenika, što je oko 10 posto njezine globalne radne snage, a izvršni direktor Mark Zuckerberg usmjerio je kapital u infrastrukturu umjetne inteligencije za koju se predviđa da će ove godine koštati do 135 milijardi dolara.

Microsoft je istog tjedna ponudio otkup dionica za sedam posto svoje radne snage.

U kripto industriji, rudar bitcoina MARA prošli je mjesec otpustio 15 posto osoblja jer se okrenuo AI podatkovnim centrima, dok je Algorand u ožujku otpustio 25 posto svoje radne snage, a Jack Dorseyjev Block u veljači je ukinuo više od 4.000 radnih mjesta.

Američki zaposlenici primit će minimalnu otpremninu od 16 tjedana osnovne plaće plus dva dodatna tjedna po godini radnog staža.

- Coinbase koji iz ovoga proizlazi bit će sposobniji nego ikad prije ostvariti našu misiju - napisao je Armstrong.