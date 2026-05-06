Anthropic ulazi u megadogovor s Google Cloudom

Startup će kroz pet godina potrošiti 200 milijardi dolara na Googleove cloud usluge, jačajući AI partnerstvo.

Startup Anthropic obvezao se potrošiti 200 milijardi dolara na Google Cloud tijekom sljedećih pet godina, što čini više od 40 posto Googleovih ugovorenih budućih prihoda, izvijestio je u utorak The Information, pozivajući se na izvor upoznat s dogovorom.

Dionice Alphabeta, matične kompanije Google, poskupjele su oko dva posto nakon objave te vijesti.

Anthropic je u travnju potpisao i ugovor s Googleom i Broadcomom o osiguravanju kapaciteta tenzorskih procesorskih jedinica, koji bi trebali biti dostupni od 2027. godine.

I Alphabet ulaže u Antropic i to iznos do 40 milijardi dolara, produbljujući tako partnerstvo s tim AI startupom, koji je ujedno i njegov konkurent u globalnoj utrci umjetne inteligencije.

Ugovori povezani s Anthropicom i OpenAI-jem danas čine više od polovine od ukupno 2.000 milijardi dolara ugovorenih prihoda najvećih pružatelja cloud usluga, uključujući Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud.

Snažna potražnja za AI modelima iz obitelji Claude koje je stvorio Anthropic, potaknula je tu kompaniju na sklapanje niza velikih ugovora radi osiguravanja dodatnih računalnih kapaciteta. Tvrtka koristi različite platforme, uključujući Amazonov Trainium, Googleove TPU-ove i Nvidia GPU-ove, a dodatne kapacitete osigurava i kroz partnerstva s kompanijama poput CoreWeavea.

U takvom okruženju ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i cloud infrastrukture, Alphabet je na korak da prestigne Nvidiu i postane najvrjednija kompanija na svijetu, potaknut rekordnim rastom cijena dionica i sve snažnijom potražnjom za AI uslugama.