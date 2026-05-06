Prekretnica za Orqu: Osnivaju tvrtku i grade tvornicu u SAD-u

Sjedište tvrtke Orqa U.S. nalazi se u Palo Altu u Silicijskoj dolini, a proizvodni centar bit će smješten na Floridi

Osječka tvrtka Orqa, u suradnji s američkim partnerom By Light Professional IT Services, najavljuje osnivanje tvrtke Orqa U.S. Riječ je o strateškom partnerstvu osnovanom radi pokretanja modernih proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, priopćili su iz te kompanije dodajući da pune proizvodne kapacitete očekuju već do listopada ove godine.

Sjedište tvrtke Orqa U.S. nalazi se u Palo Altu, u samom srcu Silicijske doline, dok je proizvodni centar smješten na Floridi. Pogon se prostire na 17 tisuća četvornih metara, a raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova, naprednim sustavima proizvodnje, CNC obradom te izradom kompozitnih materijala. Postrojenje ima i status službene ulazne luke s vlastitom carinskom jedinicom, što tvrtki Orqa U.S. omogućuje maksimalnu logističku brzinu i učinkovitost.

– Osnivanje Orqa U.S. predstavlja ključnu prekretnicu u našoj globalnoj strategiji. Suradnja s By Lightom omogućuje nam da tehnologiju razvijenu u Osijeku podignemo na novu razinu i izravno odgovorimo na potrebe najzahtjevnijeg tržišta na svijetu – istaknuo je suosnivač i izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević.

– Kombinacija vrhunske hrvatske tehnologije i robusne infrastrukture na Floridi stvara jedinstvenu snagu na američkom tržištu. Uz potpuno usklađenu proizvodnju i stratešku prisutnost u Silicijskoj dolini, spremni smo osigurati pouzdanu isporuku sustava koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i kvalitete – dodao je glavni izvršni direktor Orqe U.S. Charles Phillips.

Osnivanjem tvrtke Orqa U.S., domaći tehnološki lider strateški odgovara na zahtjeve novih programa američkog Ministarstva obrane, uključujući i prestižni 'Drone Dominance'.

Kako su naveli u priopćenju, uprava će biti sastavaljena od američkih stručnjaka, dok će se u segmentu IT infrastrukture koristiti ekspertiza tvrtke By Light, čime se, dodaju, jamči najviša razina kibernetičke sigurnosti. Poslovanje je, tvrde, u potpunosti usklađeno s najstrožim američkim sigurnosnim standardima i regulatornim zahtjevima za bespilotne letjelice, što jamči najvišu razinu pouzdanosti proizvoda.

Podsjetimo, Orqa, specijalizirana za FPV dronove i besposadne sustave, ranije je ove godine zaključila investicijsku rundu vrijednu 12,7 milijuna eura, čime je ušla u novu fazu razvoja obilježenu globalnim širenjem i jačanjem proizvodnih kapaciteta. U financiranju su sudjelovali međunarodni ulagači, dok se kao prvi domaći institucionalni investitor uključio hrvatski venture capital fond Aymo Ventures.