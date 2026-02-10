Tvrtka s jednim zaposlenim jedina u utrci za 'Velebitsku kraljicu'

Prokurist Degusta je Josip Periša, poznat kao predsjednik Glavnog odbora Hvidre, a tvrtka nudi 4500 eura mjesečno za 35-godišnju koncesiju

Nakon četiri godine propalih pokušaja i pet poništenih natječaja, Hrvatske autoceste (HAC) konačno su na korak do rješenja za odmorište Marune na dionici Sveti Rok – Rovanjska. Na posljednji, šesti natječaj se, prema službenom zapisniku, javio samo jedan ponuditelj, tvrtka Degusto iz Grebaštice pored Šibenika.

Odmorište Marune smješteno na jednoj od najspektakularnijih i najvjetrovitijih dionica autoceste A1, a u kolektivnoj memoriji ostao je zapamćen kao ambiciozni, ali nikad dovršeni projekt 'Velebitska kraljica'.

Ponuda tvrtke Degusto, prema zapisniku, iznosi 4.500 eura mjesečne naknade, što je tek simboličnih 80 eura više od početne cijene koju je tražio HAC (4.420,84 eura). No, ono što je zanimljivo su financijski izvještaji ovog subjekta koji pokazuju da je tvrtka uz samo jednog zaposlenog u 2024. godini ostvarila 4,2 milijuna eura prihoda i neto dobit od dva milijuna eura.

Rok od dvije godine

Prema podacima iz sudskog registra, osnivačica tvrtke je Antonija Bralić, s adresom u Grebaštici, koja je ujedno i jedina članica uprave ovlaštena za samostalno zastupanje. Prokurist tvrtke je njen suprug Josip Periša iz Šibenika poznat kao predsjednik Glavnog odbora Hvidre, što su nam i potvrdili iz same Udruge.

Također, iz podataka registra se vidi da je tvrtka registrirana za čak 45 različitih djelatnosti koje sežu od projektiranja, građenja i nadzora, preko poslovanja nekretninama i upravljanja projektima, pa sve do poljoprivrede i trgovine na veliko.

Iako se iznos mjesečnog zakupa čini skromnim za objekt te veličine, uvjeti koncesije pred budućeg partnera stavljaju ozbiljan kapitalni teret. HAC ovoga puta ne ostavlja puno prostora za kalkuliranje pa budući koncesionar preuzima pravo korištenja na 35 godina, ali uz zanimljive uvjete. Naime, koncesija zahtjeva da koncesionar mora o vlastitom trošku dovršiti i opremiti hotel (hotel kategorije minimalno 3 zvjezdice/motel) te urediti pročelje u roku od dvije godine.

Također, investitor mora osigurati bankarsku garanciju od 300 tisuća eura za kvalitetnu gradnju i opremanje, a upravo je na garanciji zapeo prošli natječaj kada tvrtka Flota Energy odustala od koncesije.

Od 'Kralja pršuta' do trgovaca automobilima

Povijest Maruna je povijest neostvarenih ambicija. Sve je počelo 2010. godine kada je Mladen Nekić, poznat kao „kralj pršuta“, podigao 22,4 milijuna kuna kredita kod HPB-a za izgradnju motela. Njegova tvrtka Mataš M.N. završila je u stečaju, a nedovršena zgrada i ostavljeni građevinski materijal ostali su kao spomenik propaloj investiciji. Uslijedila je višegodišnja sudska bitka koja je kulminirala 2022. godine nalogom Općinskog suda u Zadru za iseljenje Nekića i povrat objekta državi.

Ako Degusto doista postane novi koncesionar, čeka ih golem posao na mikrolokaciji površine 7.956 m2. Pitanje je hoće li šibenska tvrtka s jednim zaposlenim uspjeti ondje gdje su propali „kraljevi pršuta“ i trgovci automobilima, ili će bura još desetljećima zviždati kroz prazne prozore Velebitske kraljice.