Prvi pomak nakon 16 godina: stigla ponuda za HAZU-ovu zgradu

Na natječaj je stigla jedna valjana ponuda, ali konačna odluka o prodaji ovisit će o pregledu stanja i završetku usuglašavanja

Nakon gotovo 16 godina zastoja i više neuspješnih pokušaja da se za zapuštenu zgradu na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu pronađe rješenje, prodaja se napokon pomaknula s mrtve točke, no konačna odluka još nije donesena. Kako su potvrdili iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na javni natječaj za prodaju stigla je jedna ponuda koja ispunjava uvjete, a javno otvaranje ponuda održano je 21. studenoga 2025.

Akademija zasad ne otkriva ni identitet ponuditelja ni ponuđenu cijenu. U tijeku je postupak usuglašavanja, nakon kojeg će, navode, obavijestiti javnost o ishodu. Prema neslužbenim informacijama, taj postupak uključuje dolazak potencijalnog kupca i detaljan pregled stvarnog stanja nekretnine, nakon čega se donosi konačna odluka o kupnji.

Riječ je o zgradi bivšeg studentskog doma koja je prazna od 2009. godine i koja je tijekom godina postala jedan od najvidljivijih primjera zapuštene vrijedne gradske imovine. Objekt ima oko 9.200 četvornih metara bruto, odnosno nešto manje od 7.000 četvornih metara neto površine, a dodatni teret predstavljaju neriješeni imovinsko pravni odnosi. U sklopu zgrade nalaze se tri stana u privatnom vlasništvu, vodi se jedan sudski spor, a pravo služnosti prolaza i provoza ima i obližnji dječji vrtić.

Natječaj za prodaju raspisan je sredinom listopada s početnom cijenom od 16 milijuna eura, a s tim iznosom HAZU namjerava financirati obnovu drugih potresom oštećenih zgrada u centru Zagreba. Upravo je ta cijena, uz činjenicu da se zgrada nalazi u zoni društvene namjene, izazvala dvojbe dijela stručne javnosti o uspjehu prodaje jer budući vlasnik mora računati i na dodatni regulatorni i investicijski rizik.

U proteklih 15-ak godina Akademija je objekt pokušavala staviti u funkciju kroz modele dugoročnog najma, uključujući i ideju hotelskog projekta, no svi su pokušaji propali. U međuvremenu je zgrada nastavila propadati, uz povremene sporove sa suvlasnicima i upozorenja na neodržavanje.

Završetak usuglašavanja trebao bi uskoro pokazati hoće li zgrada napokon dobiti novog vlasnika i kakva će joj biti buduća namjena.