Udruge podržale mjere, ali traže sustavna rješenja i sigurnost opskrbe

UGP, HGK i HUP pozdravljaju mjere Vlade, no upozoravaju da trošak krize ne smije pasti isključivo na leđa malih distributera i tvrtki

Vlada je u ponedjeljak donijela deseti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura, koji uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata, rekao je Plenković.

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva. Kada je riječ o cijenama električne energije i plina, Plenković je rekao da je izlazak iz subvencija planiran za 1. travnja, ali je vlada odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela.

Između ostaloga, paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura.

UGP: Potrebna sustavna rješenja za male poduzetnike

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja donošenje novog paketa mjera Vlade usmjerenih na ublažavanje inflacijskih pritisaka i rasta cijena energenata, no istodobno poručuje kako su potrebna sustavna rješenja za male poduzetnike jer su oni najranjiviji dio gospodartsva.

U uvjetima produljenih globalnih nestabilnosti, svaka mjera koja doprinosi stabilnosti gospodarstva je važna, istaknuli su u utorak iz UGP-a.

Istodobno su upozorili kako su mikro, mali i srednji poduzetnici najranjiviji dio gospodarstva. Oni čine više od 99 posto svih poduzeća i zapošljavaju oko 70 posto radne snage u privatnom sektoru, a već godinama posluju u kontinuiranim kriznim uvjetima.

- Rast cijena energenata i inflacija za poduzetnike ne znače samo skuplje poslovanje, već izravan pritisak na održivost poslovanja, radna mjesta i investicije, što može dovesti do poskupljenja dobara i usluga na tržištu te dodatno opteretiti građane - navode iz UGP-a.

U takvim uvjetima, kako su kazali, 'dio mjera na tržištu goriva može dovesti do toga da pojedini poduzetnici, osobito mali distributeri, prodajom ostvaruju gubitak, zbog čega smanjuju dostupnost proizvoda, što povećava rizik od nestašica i posljedično utječe na rast cijena i stabilnost opskrbe'.

Država je kroz proračunske mjere već preuzela značajan dio tereta krize, no važno je osigurati da on ne bude u nerazmjernoj mjeri prebačen na male poduzetnike, napominju iz UGP-a.

No ističu kako su uz kratkoročne mjere nužna su sustavna rješenja i redovita evaluacija njihova učinka na male poduzetnike, uz stvaran dijalog s gospodarstvom.

- Mali poduzetnici trebaju stabilno i predvidivo poslovno okruženje - ne samo mjere, već jasna i održiva rješenja - poručili su iz UGP-a.

HGK: Pozdravljamo poticaje za prijelaz na obnovljive izvore energije

Trenutni energetski šok prijetnja je rastu globalne ekonomije kakvom nismo dugo svjedočili tako da će gospodarstvu svakako biti nužna pomoć u narednim tjednima i mjesecima, poručio je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

- Kao što je važno da Vladine mjere stabiliziraju cijene u ovome trenutku, tako pozdravljamo i djelovanje na dulji rok kroz poticaje za prijelaz na obnovljive izvore energije. HGK se zalaže za zelenu tranziciju i razvoj obnovljivih izvora energije te su u tom smislu težnje Europske unije jasne. Međutim, sirovinsko i energetsko siromaštvo Europe priča je koja se ne može riješiti preko noći. Naša stvarnost je da moderna ekonomija i dalje ovisi o fosilnim gorivima - istaknuo je Burilović.

Reakcija Vlade bila je izrazito potrebna i više nego pravovremena, posebno u kontekstu sveobuhvatne pomoći za više sektora gospodarstva, stoga HGK pozdravlja program potpore sjetvi u tijeku, pomoć za hrvatsko ribarstvo, kao i ubrzanu dinamiku isplate potpora u poljoprivredi.

Smatraju važnim i što se jamči stabilnost u cijenama električne energije za poduzetništvo s potrošnjom do 250 tisuća kWh, što olakšava poslovanje manjim i srednjim poduzećima. Mjera kompenzacije indirektnih troškova za ugljični dioksid za oko 400 poduzeća pomoći će u ublažavanju rasta cijene električne energije koja je na burzi porasla od 10 do 25 posto, što je mjera koju je HGK zagovarala kao izrazito važnu stavku za velika poduzeća prerađivačke industrije.

- U neizvjesnom razdoblju pred nama potrebno je zadržati istu razinu jasne i otvorene komunikacije, kao i procesa konzultacija sa svim relevantnim akterima. Ako se rast cijena električne energije na burzama nastavi, što će poglavito ovisiti o trendu cijene prirodnog plina, držimo da je moguće da će u kratkom periodu biti potrebne i ciljane dodatne subvencije za velike industrijske potrošače.

Podržavamo mjere Vlade RH vezane uz ograničavanja cijena goriva jer će pozitivno utjecati i na cijene usluga prijevoza. Posebno nam je drago zbog nastavka mjere potpore cijene goriva za komercijalni prijevoz putnika, što je HGK dodatno zagovarala. Ova mjera će pridonijeti prevladavanju negativnih trendova u poslovanju cestovnih prijevoznika putnika u razdoblju intenzivnog porasta cijene goriva te će omogućiti građanima jeftiniji javni prijevoz - dodao je Burilović.

HUP: Podržavamo paket mjera, sigurnost opskrbe energentima treba biti prioritet

I Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravlja donošenje 10. paketa mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih na ublažavanje rasta cijena energenata na međunarodnom tržištu, te ističe važnost osiguravanja stabilne opskrbe i prihvatljivih cijena energije za gospodarstvo kao preduvjet ublažavanja inflatornih pritisaka.

U aktualnim tržišnim okolnostima sigurnost opskrbe je temelj stabilnosti cijelog gospodarskog sustava te preduvjet očuvanja proizvodnje, investicija i radnih mjesta. Svako narušavanje opskrbnih lanaca energentima može imati izravne i dugoročne posljedice na dostupnost i cijene energije za gospodarstvo, a time i na ukupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Također, u novonastalim okolnostima posebno je važno voditi računa o opstojnosti malih distributera naftnih derivata, naglašavaju iz HUP-a.

Mali distributeri predstavljaju ključnu infrastrukturu opskrbe u ruralnim i poljoprivrednim područjima te su u mnogim sredinama jedini dostupni opskrbni kanal. Ograničavanje maloprodajnih cijena dovodi pojedine distributere u situaciju prodaje ispod nabavne cijene što ugrožava njihovo poslovanje i povećava rizik nestašica u ruralnim i poljoprivrednim sredinama.

- Zalažemo se za ciljane mjere usmjerene na one kojima su zaista i potrebne, kao i zaštitu konkurentnosti domaćeg gospodarstva kroz direktna rješenja. Primjena općih subvencija dodatno opterećuje javne financije bez jasnog učinka. Stoga je nužno ubrzati uspostavu Središnjeg registra stanovništva, koji bi omogućio pravednije i učinkovitije usmjeravanje socijalnih transfera koji bi bili ciljani, ali izdašniji za one kojima je pomoć zaista potrebna - izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

HUP podsjeća kako je očuvanje stabilnosti troškova energije ključno i za prehrambeni sektor jer izravno utječe na cijene hrane i opskrbu tržišta.

- Danas se suočavamo sa situacijom kakvu još nismo imali. Kako bismo očuvali gospodarstvo, a posebno energetski intenzivne industrije, važno je zadržati investicijski kapacitet poduzetnika, posebno za ulaganja u produktivnost i tehnologiju, što predstavlja temelj dugoročne stabilnosti cijena i očuvanja radnih mjesta. Intervencijama u zadržavanje cijena energije u kratkom roku možemo osigurati stabilnost, dok na dugi rok moramo potaknuti investicije u energetsku neovisnost. Između ostalog, treba i hitno učiniti sve kako bismo otključali privatne investicije u oko 3 GW obnovljivih izvora energije koji čekaju donošenje metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu - ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.

U tom kontekstu HUP naglašava da je potrebno razmotriti modele subvencioniranja električne energije za poduzeća, po uzoru na druge države članice Europske unije.

Dugoročno, nužna su značajna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže, kao i osiguravanje dodatnih izvora financiranja kroz EU fondove i privatna ulaganja. Razvoj naprednih energetskih rješenja ključan je za jačanje otpornosti gospodarstva i smanjenje troškova energije.

Naime, hrvatske tvrtke već sada plaćaju električnu energiju 18 posto skuplje od prosjeka EU, a u nekim industrijama električna energija čini između 15 i 40 posto varijabilnog troška proizvodnje, pa razlika od samo 10 do 15 eura po megavatsatu može značiti izravno smanjenje profitabilnosti i odgodu ulaganja.

Ključno je očuvati stabilnost opskrbe, proizvodnju i zaposlenost, uz racionalno korištenje energenata i izbjegavanje stvaranja zaliha koje mogu dovesti do pritisaka na opskrbni lanac i izazivanja umjetno stvorenih nestašica. Sigurnost opskrbe mora ostati temelj svih intervencija, jer bez nje nije moguće osigurati ni stabilnost gospodarstva ni dugoročnu održivost javnih financija, zaključuju u HUP-u.