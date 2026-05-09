Cijene nafte ponovno pod pritiskom geopolitičkih napetosti

Privremeno smirivanje sukoba nije uklonilo strahove od novih poremećaja na energetskom tržištu

Tržište nafte ponovno se nalazi pod snažnim utjecajem geopolitičkih napetosti, a analitičari upozoravaju na nastavak povećane kolebljivosti cijena energenata u narednom razdoblju. Prema analizi HUP-a, cijena Brent nafte pala je 12 posto u odnosu na kraj travnja te se trenutno kreće oko razine od 100 dolara po barelu, no tržište i dalje ostaje izrazito osjetljivo na razvoj situacije na Bliskom istoku.

Do korekcije cijene došlo je nakon objave američke administracije da je vojna operacija uspješno završena, što je privremeno smanjilo zabrinutost tržišta oko moguće daljnje eskalacije sukoba. Dodatni signal smirivanja stigao je nakon najave američkog predsjednika o privremenoj obustavi napora za pomoć nasukanim plovilima pri izlasku iz Hormuškog tjesnaca kako bi se ostavio prostor za procjenu mogućeg dogovora s Iranom.

Unatoč tome, napetosti su ponovno obnovljene krajem tjedna, zbog čega HUP procjenjuje da će tržište nafte i dalje ostati izrazito volatilno. Daljnje kretanje cijena ovisit će prvenstveno o razvoju situacije u Iranu i Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Istodobno raste i cijena bakra, koja je u odnosu na kraj travnja porasla pet posto te se približila rekordnim razinama od oko 6,3 dolara po funti. Prema HUP-u, rast cijene bakra prvenstveno je potaknut očekivanjima tržišta da bi moglo doći do smirivanja sukoba između SAD-a i Irana, što bi pridonijelo normalizaciji trgovinskih tokova kroz Hormuški tjesnac i stabilizaciji globalnih opskrbnih lanaca.

Dodatni pritisak na cijenu bakra stvaraju i ograničenja kineskog izvoza sumporne kiseline, ključnog inputa u procesu proizvodnje bakra, kao i kontinuirana ulaganja velikih tehnoloških kompanija u izgradnju podatkovnih centara, što povećava očekivanu potražnju za tom sirovinom. Iako tržište ostaje izloženo pojačanoj volatilnosti zbog geopolitičkih rizika i neizvjesnosti oko globalnog gospodarskog rasta, HUP očekuje nastavak blagog uzlaznog trenda cijene bakra u narednom razdoblju.