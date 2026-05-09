SeaCras: Tvrtka koju je u početku pratila stigma znanstvene fantastike

Unatoč primjerima dobre prakse tvrtka specijalizirana za praćenje promjena u morskom okolišu u Hrvatskoj nije nailazila na razumijevanje

Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (CIM IRB), hrvatska tehnološka tvrtka SeaCras i Sveučilište Algebra Bernays u siječnju su u znanstvenom časopisu Scientific Reports izdavača Springer Nature objavili rezultate istraživanja o pojavi morske sluzi u sjevernom Jadranu. U travnju je pak SeaCras uvršten među 11 odabranih primjera u svijetu u najnovijem UpLink godišnjem Impact Reportu 2026, koji prikazuje utjecaj i rezultate inovativnih rješenja u području klime, okoliša, zdravlja i održivog razvoja.

Godina je za SeaCras očito počela uspješno, a u istom ritmu će se nastaviti u iduća 24 mjeseca. Naime, ulaganje od dva milijuna eura u zagrebačku tvrtku uz pomoć kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te nepovratnih europskih sredstava HORIZON i I3 instrumenata financiranja komplementirat će dodatan izvor financiranja privatnoga kapitala vanjskog ulagača. Ulaganje je namijenjeno jačanju prisutnosti u Hrvatskoj, Sredozemlju i Turskoj, ali posebno u južnoj i srednjoj Americi te ulasku na tržišta nekoliko zemalja jugoistočne Azije.

Prisutnost na tri kontinenta

Tvrtka neprekidno nadzire stanje mora i vodnih tijela na 1600 četvornih kilometara na tri različita kontinenta, s ciljem dosezanja 10 tisuća četvornih kilometara već ove godine. Pod vodstvom suvlasnika Marija Špadine, SeaCras surađuje s brojnim dionicima iz javnog i privatnog sektora koji se koriste morskim resursima te s najvećim svjetskim tvrtkama u svemirskoj djelatnosti, s obzirom na to da je njihova tehnologija ipak temeljena na snimkama satelita. Međutim zbog povjerljivosti informacija i poslovne tajne Špadina ne smije iznositi pojedinosti.