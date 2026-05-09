Provjera siromaštva: Svaki novi zakon morat će proći test na stres

EU najavljuje strože kontrole učinka politika na siromaštvo, ali bez novih sredstava i jasnog plana provedbe

Ambiciozni ciljevi. Uvjerljiva retorika. Učinkovito djelovanje. Odlučni zahtjevi. Tim se pojmovima najbolje može opisati nova strategija za borbu protiv siromaštva koju je predstavila Europska komisija, a koja u svojoj srži ima samo jedan mali, gotovo beznačajan problem: za nju nije osigurano dodatno financiranje.

Bruxelles tako želi do 2030. smanjiti siromaštvo unutar svojih granica za 15 milijuna ljudi bez ijednoga novog uloženog centa. Novca ima, poručila je potpredsjednica Komisije, Rumunjka Roxana Mînzatu državama članicama, samo se vi ne koristite njime dovoljno učinkovito, što je, ako ništa drugo, barem poštena dijagnoza.