Crobex peti tjedan zaredom u plusu, Wall Street na rekordima

Zagrebačka burza prošloga je tjedna nastavila pozitivan niz, Wall Street je dosegnuo nove rekorde zahvaljujući euforiji oko umjetne inteligencije, dok su europske burze bile pod pritiskom krize na Bliskom istoku.

Crobex indeks porastao je prošloga tjedna 1,13 posto, na 4.083 boda, a Crobex10 za 1,14 posto, na 2.638 bodova. Oba indeksa ojačala su peti tjedan zaredom i dosegnula najviše razine od kraja veljače.

Među sektorskim indeksima najviše je rastao Crobexturist, za 1,65 posto, dok je najveći pad zabilježio Crobexkonstrukt, za 0,41 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 11,2 milijuna eura, oko 1,3 milijuna eura manje nego tjedan prije. Uz to, ostvareno je 2,03 milijuna eura blok prometa, i to dionicama Končara, u iznosu od 1,51 milijun eura, te povlaštenom dionicom Adrisa, u iznosu od 523 tisuće eura.

Najlikvidniji Končar

I u redovnom trgovanju najlikvidnija je bila dionica Končara, s prometom od 4,8 milijuna eura. Cijena joj je porasla 0,84 posto, na 837 eura.

Slijedila je dionica AD Plastika, s prometom od gotovo 800 tisuća eura i rastom cijene od 2,27 posto, na 27 eura. Znatniji promet ostvarila je i Valamar Riviera, kojom je protrgovano 663 tisuće eura, uz skok cijene od 4,2 posto, na 7 eura.

U fokusu ulagača bila je i dionica Zagrebačke banke, s prometom od 516 tisuća eura, no cijena joj je oslabila 0,9 posto, na 21,9 eura.

Najveće dobitnice bile su dionice Kutjeva, s rastom od 12,6 posto, na 5,8 eura, te redovna dionica Croatia osiguranja, koja je porasla 5,2 posto, na 3.660 eura. Najveće gubitnice bile su dionice Podravske banke, s padom od 17,8 posto, na 4 eura, te Ilirije, koja je oslabila 11,11 posto, na 24 eura.

Na ZSE-u se prošloga tjedna ukupno trgovalo s 56 dionica, pri čemu je cijena njih 30 porasla, 20 pala, a šest stagnirala.

S&P na novom vrhuncu, oprez na europskim burzama

Za razliku od domaćeg tržišta, globalne burze kretale su se neujednačeno. Na Wall Streetu je S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, potaknut euforijom oko umjetne inteligencije i rastom tehnološkog sektora. Dow Jones porastao je 0,2 posto, S&P 500 2,3 posto, a Nasdaq 4,5 posto.

Najviše su rasle dionice proizvođača čipova, među njima AMD i Intel, nakon boljih od očekivanja kvartalnih rezultata AMD-a. Dodatnu potporu tržištu dali su poslovni rezultati kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, među kojima je većina nadmašila očekivanja analitičara.

To se, među ostalim, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Nakon oštrog pada na početku ožujka zbog napada SAD-a i Izraela na Iran, u posljednjih šest tjedana najveća svjetska burza se oporavlja, pa su cijene dionica nadoknadile sve gubitke.

Zahvaljujući tome, sada je S&P 500 indeks u plusu od početka godine oko 8, a Nasdaq oko 13 posto.

Na europskim burzama prevladavao je oprez zbog krize na Bliskom istoku i oscilacija cijena nafte. Frankfurtski DAX porastao je 0,2 posto, dok je londonski FTSE pao 1,3 posto, a pariški CAC 0,1 posto.