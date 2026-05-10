Dan D za greenwashing: stižu kazne za prazna zelena obećanja

Neprovjerene tvrdnje poput 'eko', 'prirodno' ili 'klimatski neutralno' tvrtke bi mogle stajati do četiri posto godišnjeg prometa

Svojevrsni dan D za greenwashing i social washing nastupa 27. rujna, kada se počinje primjenjivati Direktiva o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju (Empowering Consumers for the Green Transition Directive, ECGT). U Europskoj uniji na taj se način namjeravaju iskorijeniti lažne tvrdnje o zelenom i društveno odgovornom poslovanju te omogućiti potrošačima da donose prave odluke pri kupnji.

U sklopu okolišnog, društvenog i korporativnog upravljanja (environment, social, governance, ESG) ta direktiva s Europskim standardima izvješćivanja o održivosti (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) i Direktivom o korporativnom izvještavanju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) novi je okvir poslovanja. Ne budu li tvrtke primjenjivale nove zahtjeve Direktive, članice EU-a moći će izreći kazne koje će dosizati i do četiri posto godišnjeg tvrtkina prometa, što će svakako utjecati na njezin ugled, partnere, ulagače i potrošače.