Menadžere se povezuje s povlasticama, ne i s prekovremenim radom

Nagrada 'Menadžer godine' vrijedna je zato što dolazi od ljudi koji znaju kroz što kolege menadžeri prolaze, kaže Ana Falak iz HUM CROMA-e

Rat u Iranu eskalirao je prije više od dva mjeseca, zbog čega su porasle cijene nafte i plina, što Europi donosi novi val inflacije. Kako ova nestabilnost utječe na poslovanje hrvatskih tvrtki i vlada li među poduzetnicima strah, otkrila nam je Ana Falak, generalna menadžerica Hrvatske udruge menadžera (HUM CROMA), koja već trideset pet godina okuplja uspješne poslovne ljude.

Po struci ekonomistica, na čelu te udruge je godinu dana, a prije toga je osamnaest godina u HUP-u vodila sektore industrije i prometa. HUM CROMA-u gradi pod sloganom 'poslove rade ljudi', jer udruga je fokusirana na pojedince, a ne tvrtke. Stoga je povod razgovoru bila i nedavna dodjela nagrada 'Menadžer godine', na kojoj je 12 laureata dobilo priznanje za izniman doprinos hrvatskom gospodarstvu.