Rat na Bliskom istoku trese burze, nafta skočila više od 55 posto

Američke, europske i azijske burze reagiraju na rat SAD-a i Izraela protiv Irana, blokadu Hormuškog tjesnaca i skok cijena nafte, dolar jača

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks pao 0,39 posto, na 6.343 boda, nakon nesigurnog trgovanja, dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku i kretanje cijena nafte. Dow Jones ojačao je 0,11 posto, na 45.216 bodova, a Nasdaq indeks 0,73 posto, na 20.794 boda.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja indeksi su bili u plusu jer su ulagače ohrabrile poruke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da vodi ozbiljne razgovore s „razumnijim vlastima” u Iranu o prekidu rata. No, s druge strane Trump prijeti napadima na iranski energetski i naftni sustav, ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac, i gomila vojne snage na Bliskom istoku.

Iran, pak, poručuje da su američki prijedlozi o uvjetima okončanja rata nerealni. A rat SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je ušao u peti tjedan, polagano se širi jer su tijekom vikenda jemenski Huti, povezani s Iranom, pokrenuli svoje prve napade na Izrael od početka sukoba.

Zbog nesigurnosti ulagača u vezi razvoja situacije na Bliskom istoku, do kraja jučerašnjeg trgovanja S&P 500 i Nasdaq indeks izgubili su početne dobitke i zaronili u negativno područje.

„Američke vlasti i dalje šalju nejasne poruke. Kada se poruke čine dobrima, tržište poraste. A ako su poruke agresivnije, tržište pada”, objašnjava Rick Meckler, partner u tvrtki Cherry Lane Investments.

Nafta raste, inflacija i kamate ponovno pod pritiskom

Kako Iran i dalje ne dopušta prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, uz rijetke izuzetke, cijene su nafte ponovno porasle.

Ako cijene nafte ostanu povišene još dulje vrijeme, upozoravaju analitičari, to bi potaknulo rast inflacije i natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa, što bi usporilo rast gospodarstava.

Rast europskih burzi unatoč ratu i skupoj nafti, azijske burze padaju

Na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,61 posto, na 10.127 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,18 posto, na 22.562 boda, a pariški CAC 0,92 posto, na 7.772 boda.

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u utorak pale i tako povećale gubitke u ožujku, jer je kriza na Bliskom istoku ušla u peti tjedan, a kraj rata SAD-a i Izraela protiv Irana još se ne nazire. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,5 posto i na putu je gubitka u ovom mjesecu od oko 12 posto.

Jutros su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Japanu, Indiji i Južnoj Koreji pale između 0,4 i 2,2 posto. U Australiji su, pak, porasle 0,5 posto.

Na tržištima vlada nesigurnost dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku i kretanje cijena nafte. A vijesti su kontradiktorne.

Cijene nafte skočile više od 55%, dolar jača

Nakon velikih oscilacija prethodnih dana, jutros cijene nafte stagniraju. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 0,14 posto, na 112,95 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,12 posto, na 102,75 dolara. U cijelom ožujku cijene su nafte skočile više od 55 posto.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, pa je na putu dobitka u ožujku od oko 2,8 posto. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 100,45 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,09 bodova.Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,75 na 159,65 jena. No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1470 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1515 dolara