Azijske burze oštro pale, a cijene nafte porasle

Azijski se ulagači povlače iz rizičnijih investicija jer nisu sigurni kako će se dalje razvijati kriza na Bliskom istoku

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica oštro pale, a cijene nafte porasle, jer je kriza na Bliskom istoku ušla u peti tjedan, a pritom prijeti rizik od daljnje eskalacije rata SAD-a i Izraela protiv Irana.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 1,2 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Hong Kongu, Indiji, Južnoj Koreji i Japanu pale između 0,7 i 3,2 posto. U Šangaju su, pak, blago porasle. Azijski se ulagači povlače iz rizičnijih investicija jer nisu sigurni kako će se dalje razvijati kriza na Bliskom istoku.

S jedne strane, u Pakistanu se priprema 'teren' za razgovore između SAD-a i Irana o okončanju rata, koji je ušao u peti tjedan, dok s druge strane predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da želi 'uzeti naftu u Iranu' te da bi američke snage mogle zauzeti otok Harg, središte iranskog izvoza nafte

U međuvremenu, jemenski Huti, povezani s Iranom, pokrenuli su svoje prve napade na Izrael od početka sukoba.

– Iranska kontrola nad Hormuškim tjesnacem, sposobnost poremećaja globalnih tržišta energije i hrane te održivi raketni i dronski kapaciteti daju mu malo poticaja za popustljivost, a to pritišće SAD na eskalaciju sukoba – kaže Madison Cartwright, analitičarka u Commonwealth Bank of Australia.

A nakon velikih oscilacija cijena nafte prošloga tjedna, pri čemu su na tjednoj razini tek blago porasle, novi je tjedan počeo značajnijim rastom cijena.

Jutros je na londonskom tržištu cijena barela porasla 2,56 posto, na 115,45 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,74 posto, na 101,35 dolara.

Ako cijene nafte ostanu povišene još dulje vrijeme, to bi, upozoravaju analitičari, potaknulo rast inflacije i natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa. A to bi usporilo rast gospodarstava.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala, nakon što je prošloga tjedna porasla 0,7 posto. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 100,09 bodova, dok je u petak navečer iznosio 100,19 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 160,30 na 159,75 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1515 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1510 dolara. Unatoč današnjem padu, dolarov indeks na putu je dobitka u ožujku od oko 2,5 posto.