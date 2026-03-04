Fiskalizacija 2.0: manje problema, ali dio posrednika će nestati

Sasvim je sigurno da će dio posrednika biti prisiljen prestati poslovati jer nisu uspjeli osigurati dovoljnu količinu korisnika

Više od dva mjeseca od početka primjene Fiskalizacije 2.0 ne jenjava bura oko novog sustava izdavanja računa. Iako su neke početne boljke prošle, sustav je u praksi i dalje daleko od savršenog. Razgovarali smo s nizom stručnjaka kako bismo provjerili što se u sustavu u međuvremenu popravilo, a koji problemi još čekaju rješenje.

Prema predsjednici Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđici Mostarčić, problemi su u početku primjene bili očekivani s obzirom na opseg promjena. Međutim, dodaje, u ovom je trenutku važnije fokusirati se na ono što slijedi i na punu primjenu sustava u razdoblju koje dolazi.

– Pozitivno ocjenjujemo činjenicu da je Ministarstvo financija prepoznalo situaciju na terenu i reagiralo. Gotovo svakodnevno smo u kontaktu i njihove objave da neće kažnjavati nenamjerne propuste, pojašnjenje da poduzetnici mogu priznavati pretporez i po ulaznim računima koji iz raznih razloga nisu bili fiskalizirani, kontinuirana unaprjeđenja i ispravci u aplikacijama mirkoeRačun i FiskAplikacija od izuzetne su važnosti. Također, u početku su postojale nejasnoće oko dostave računa putem posrednika, ali i oko snalaženja korisnika u novim poslovnim procesima, osobito kada je riječ o važnosti navođenja datuma isporuke – govori Mostarčić.