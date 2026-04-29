Sljedeća era fintecha: AI, digitalna imovina i novi putevi do uspjeha

Infrastruktura i mreže digitalne imovine, agentna AI u financijskim uslugama i kreditiranje SME-a oblikovat će fintech u sljedećem razdoblju

McKinsey & Company, u suradnji s investicijskom tvrtkom QED Investors, objavio je novo opsežno istraživanje o budućnosti fintech industrije. Analiza pokazuje da bi globalno fintech tržište, uz zadržavanje sadašnjih stopa rasta, do 2030. godine moglo dosegnuti vrijednost od približno 2 bilijuna američkih dolara. Ipak, autori istraživanja naglašavaju da takav rast nije zajamčen, jer se industrija suočava s dubokim strukturnim promjenama koje redefiniraju pravila uspjeha.

Nakon nekoliko izazovnih godina obilježenih padom valuacija i suzdržanošću investitora, fintech sektor ponovno bilježi snažan rast te ulazi u fazu veće zrelosti i profitabilnosti. Povjerenje investitora postupno se vraća, pri čemu se naglasak sve više stavlja na regulativu, održive poslovne modele i dugoročne temelje rasta, a sve manje na spekulativne prilike.

Prema istraživanju, globalni fintech sektor u 2025. godini rastao je po stopi od 21 posto, uz ukupne prihode od oko 650 milijardi dolara. Ako se takav tempo nastavi, fintech bi do kraja desetljeća mogao postati jedna od najvećih i najutjecajnijih industrija globalnog financijskog sustava.

Četiri trenda koji oblikuju sljedeću eru fintecha

Analiza identificira četiri ključna trenda koja će definirati sljedeću fazu razvoja industrije. Umjetna inteligencija sve snažnije transformira financijske usluge, prisiljavajući etablirane institucije i velike fintech tvrtke na redefiniranje strategija, dok istodobno otvara prostor za nove igrače i poslovne modele. Digitalna imovina, osobito stablecoini, dobiva na zamahu jer omogućuje brza i troškovno učinkovita plaćanja, dok se paralelno ubrzava širi proces tokenizacije imovine.

Treći trend odnosi se na sve izraženije okretanje fintech tvrtki prema bankarskim licencama, koje postaju strateška imovina za smanjenje troškova financiranja, širenje ponude i jačanje povjerenja korisnika. Takav razvoj dodatno produbljuje jaz između velikih, reguliranih igrača i manjih fintech kompanija. Istodobno, tzv. horizontalni fintech modeli bilježe ubrzani rast, nudeći tehnologiju i infrastrukturu tradicionalnim financijskim institucijama umjesto izravnog natjecanja na tržištu krajnjih korisnika.

Nova pravila igre i područja rasta

Sljedeći val rasta fintecha, navodi se u izvješću, mogao bi se oblikovati kroz šest ključnih područja. To su infrastruktura i mreže digitalne imovine, agentna umjetna inteligencija u financijskim uslugama, kreditiranje malih i srednjih poduzeća temeljeno na naprednim i vlasničkim podacima, savjetovanje u upravljanju imovinom uz pomoć umjetne inteligencije, horizontalni insurtech te infrastruktura identiteta i povjerenja.

Posebno se ističe važnost infrastrukture identiteta i upravljanja povjerenjem, s obzirom na sve veću fragmentaciju financijskog ekosustava između fintechova, neobanki, embedded financija i platformi digitalne imovine. Pitanja verifikacije identiteta, upravljanja pristupima i regulatorne usklađenosti postaju ključna konkurentska prednost.

Brzina, regulativa i distribucija kao ključ uspjeha

Istraživanje zaključuje da fintech tvrtke koje uspiju dosegnuti novu razinu zrelosti imaju priliku izaći kao dugoročni pobjednici ove transformacije. Ključni preduvjeti uspjeha bit će snažan, ali održiv rast, jasan put prema profitabilnosti i sposobnost brzog prilagođavanja u okruženju u kojem umjetna inteligencija dramatično mijenja troškove i brzinu razvoja proizvoda.

U tom kontekstu, klasična dilema između proizvoda i distribucije gubi na važnosti – distribucija postaje glavni diferencijator. Regulativa se pritom sve manje promatra kao prepreka, a sve više kao izvor konkurentske prednosti, dok snažne sposobnosti usklađenosti postaju jedno od ključnih obilježja modernih fintech kompanija.