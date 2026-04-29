Transparentnost plaća: zakon kasni, poslodavci upozoravaju

Nova pravila o transparentnosti plaća donose velike promjene, ali zbog složenosti direktive očekuje se administrativni kaos i neizvjesnost

Iako Hrvatska ima manje od dva mjeseca do isteka roka za implementaciju EU Direktive o transparentnosti plaća, ključni zakon koji bi definirao njezinu primjenu još nije donesen, a prema procjenama stručnjaka i poslodavaca, teško da će biti i do 7. lipnja ove godine. U takvim okolnostima, poslovna zajednica upozorava na rizik neujednačene provedbe jedne od najzahtjevnijih regulatornih promjena u području upravljanja plaćama.

Na današnjem stručnom skupu 'EU Direktiva o transparentnosti plaća – obveze, provedba i praksa' održanom u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, UN Global Compact mreže Hrvatska i Forvis Mazarsa, jasno je poručeno da nova pravila donose duboke zahvate u sustave nagrađivanja, ali i niz otvorenih pitanja.

Kompleksna pravila i veliki trošak za poslodavce

Direktiva se već sada percipira kao jedna od najznačajnijih promjena u području upravljanja ljudskim potencijalima, jer od poslodavaca zahtijeva uvođenje novih procedura izvještavanja, veću transparentnost plaća te temeljitu prilagodbu internih politika i procesa.

Kako je upozorila Nataša Novaković, direktorica za ESG iz Hrvatske udruge poslodavaca, riječ je o iznimno složenoj regulativi koja duboko zadire u poslovne sustave. Naglasila je da implementacija predstavlja značajno administrativno i financijsko opterećenje te da poslodavci, kako u Hrvatskoj tako i na razini EU, traže pojednostavljenje obveza i odgodu primjene. Posebno je istaknula potrebu za 'reality checkom', odnosno provjerom koliko su propisana pravila uopće provediva u praksi kod različitih tipova poslodavaca.

Sličan stav imala je i Ana Pašiček izvršna direktorica Global Compact Mreže Hrvatska, koja je naglasila da Direktiva ne treba biti shvaćena samo kao regulatorna obveza, već i kao prilika. Prema njezinim riječima, transparentnost može ojačati povjerenje unutar organizacija, unaprijediti procese i pomoći u uklanjanju nejednakosti, čime se stvara radno okruženje s jasnim pravilima i jednakim prilikama.

Spremnost poslodavaca i neizvjesnost oko zakona

Program skupa uključivao je i središnju panel raspravu. Nakon uvodnih obraćanja i stručnih prezentacija, održan je okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatske udruge poslodavaca, Telemacha Hrvatska, Croatia osiguranja, Philip Morrisa Zagreb i Forvis Mazarsa.

Rasprava je pokazala da su ključni izazovi vezani uz podatke, kriterije i procese, odnosno potrebu da sustavi plaća budu dovoljno jasni, usporedivi i objašnjivi zaposlenicima i regulatorima. U tom kontekstu zaključeno je kako će veće kompanije imati prednost u provedbi zahvaljujući razvijenijim HR sustavima i kvalitetnijim softverskim rješenjima, dok će manji poslodavci biti pod znatno većim pritiskom.

Dodatno je pojašnjeno da Direktiva ne zabranjuje razlike u plaćama, već nepostojanje objektivnih kriterija za njihovo određivanje. Upravo bi transparentnost trebala dovesti do otkrivanja neobjašnjivih razlika i njihovog postupnog uklanjanja.

Ključan dio se odnosi se ipak na zakonodavni okvir, tj. njegov izostanak. Sudionici su se složili da je gotovo izvjesno kako zakon koji bi trebao detaljno urediti provedbu Direktive neće biti donesen do propisanog roka, s obzirom na zahtjevnost samog postupka. Iako Direktiva otvara prostor za pravednije i transparentnije sustave plaća, jasno je da će njezina bi provedba postati ozbiljan izazov za velik dio gospodarstva.