Hrvatska ulaže 620 milijuna eura u borbu protiv klimatskih promjena

Većina prihoda od ETS dražbi bit će usmjerena na dekarbonizaciju, obnovljive izvore i elektrifikaciju prometa.

Od prodaje emisijskih jedinica na ETS dražbama Hrvatska bi do 2030. godine trebala uprihoditi oko 650 milijuna eura, od čega će se 95 posto (oko 620 milijuna eura) preusmjeriti u mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, poput dekarbonizacije industrije, elektrifikacije prometa ili ugradnje solarnih panela, baterija i dizalica topline u kućanstva, dok će se preostalih 5 posto (oko 30 milijuna eura) potrošiti na administrativne troškove. Proizlazi to iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2026. do 2030., koji je nedavno pušten u javno savjetovanje. Primjedbe i prijedlozi na plan mogu se dati do 31. svibnja, putem internetske stranice e-savjetovanja.